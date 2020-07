Lezárult a zöldövezeti szépségverseny nevezés Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata június közepén hirdette meg zöldövezeti szépségversenyét, amelyre múlt pénteken zárult le a jelentkezés, a három meghirdetett kategóriában (legszebb zöldövezet, erkély és kapu eleje) összesen 66-an jelentkeztek.



Sepsiszentgyörgy Önkormányzata második alkalommal hirdette meg Virágos Sepsiszentgyörgy elnevezésű zöldövezeti szépségversenyét. A verseny második kiadása júniusban indult és tavalyhoz képest újdonságnak számított, hogy nemcsak a legszebb lakónegyedi zöldövezetet keresték, hanem a város legszebb erkélyét és kapu elejét is.



A versenyre múlt pénteken zárult le a jelentkezés, a három kategóriába összesen 66-an neveztek be. A verseny egyre népszerűbb a lakók körében, a legszebb lakónegyedi zöldövezetért tavaly 18-an, idén 25-en szálltak versenybe.



A lakónegyedi zöldövezetek és a kapuk elejének zsűrizése július 29-én, szerdán 13 órakor kezdődik, amikor egy hat tagú zsűri elkezdi végiglátogatni a benevezett helyszíneket és kapuk elejét.



A zsűri tagjai Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Rendi Amália, a Dália Kertcentrum képviselője, Bardócz Ottilia, a Városi Kertészet munkatársa, Szekeres Attila, a Háromszék napilap munkatársa, Vlad Andrei Manolăchescu, a We Radio programigazgatója, és Kovács Judit, a Városimázs Iroda munkatársa.



Az elbírálásnál a zsűri a zöldövezet gondozásába befektetett munka minősége és mennyisége, a növények szépsége, változatossága, az övezetek tisztasága és gondozottsága szerint értékel.



Az erkély kategóriában a zsűrizés a beérkezett fotók alapján történik, ahol a fő szempont az, hogy az adott erkély mennyire járul hozzá az utcakép javításához.



A legszebb lakónegyedi zöldövezet gondozói egy 18 000 lej értékű 12 férőhelyes zárható kerékpártárolóval és egy, a lépcsőházukra kifüggesztett plakettel gazdagodnak az elnyert titulusról, emellett minden lakónegyedi zöldövezet kategóriában pályázó személy/társulás ingyenesen vehet részt az önkormányzat 2021-es zöldövezetszépítési programjában.



A Dália Virágüzlet felajánlásával a legszebb erkély és kapu eleje kategóriák első három díjazottjai 500, 300, illetve 100 lej értékű utalványban részesülnek, melyet előzetes egyeztetés alapján 2021 tavaszáig vásárolhatnak le a Dália Kertcentrumban.



Az önkormányzat mindhárom kategóriában személyre szabott szolgáltatáscsomaggal díjazza az első három helyezettet, melyet a város kulturális- és szabadidős létesítményeiben lehet majd felhasználni.



A mi városunk, a mi felelősségünk mottójú verseny célja a városlakók ösztönzése a lakónegyedi zöldövezetek, kapuk eleje és erkélyek szépítésére, karbantartására, amelyek javítják Sepsiszentgyörgy utcáinak képét és imázsát. (közlemény)

