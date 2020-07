Augusztus 9-éig meleg idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal

Melegre, helyenként kánikulára, de záporokra is számítani kell a következő két hétben, július 27-e és augusztus 9-e között - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői jelentéséből. A Bánságban és a Körösök vidékén a következő három nap során felmelegedés várható, 32-33 fokos maximumokkal és 16-18 fokos minimumokkal. Ezt követően néhány fokot csökken az átlaghőmérséklet, majd augusztus másodikától ismét növekedni kezd. Záporra, zivatarokra főleg július 30-31-én, illetve augusztus 4-e és 8-a között kell számítani. Erdélyben szintén felmelegedik az idő, július 29-én és 30-án 31 fok lesz a nappali maximális hőmérséklet. Július 31-én, augusztus elsején kissé lehűl a levegő, majd augusztus 3-4-én 29 fok körül alakul a nappali maximum. Ezt követően a következő hét végéig 28 fok körüli melegre lehet számítani nap közben. Az éjszakai hőértékek 14-16 fok körül alakulnak július 31-éig, majd kissé csökkennek, augusztus másodikán átlagosan 11 fok lesz hajnalban, majd ismét néhány fokot növekednek. Záporokra, zivatarokra július 30-a és augusztus elseje, illetve augusztus 4-e és 8-a között kell számítani. A hegyvidéken ezen a héten 17-20 fok körül alakul a nappali hőmérséklet, július 29-én és 30-án ez 22 fok is lehet. Az éjszakai átlagértékek ebben az időszakban 9 és 13 fok között váltakoznak. A második hét során 19-20 Celsius-fok lesz nappal, 8-10 fok éjszakánként. A következő két hétben mindvégig fennáll a záporok, zivatarok kialakulása hegyvidéken, leginkább július 27-28-án, illetve július 30-án és augusztus elsején. ( agerpres )

