Tom Hanks és Rita Wilson hivatalosan is görög állampolgárok, Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő posztolt egy képet Instagram-oldalán a vadonatúj útlevelét kezében tartó Oscar-díjas színészről és feleségéről - írja a CNN.com. A pár és gyerekeik az elmúlt évben kaptak tiszteletbeli görög állampolgárságot a görög kormánytól, amiért segítséget nyújtottak az Athén közelében 2018-ban pusztító erdőtűz áldozatainak. Prokópisz Pavlópulosz korábbi görög köztársasági elnök tavaly december végén rendelkezett a 63 éves színész, felesége, a görög és bolgár felmenőkkel rendelkező Rita Wilson színész-producer, valamint két fiuk, Chester és Truman tiszteletbeli görög állampolgárrá fogadásáról. A 2018 júliusában pusztító erdőtűz több mint száz ember halálát okozta a tengerparton fekvő Mátiban és az Athéntól keletre fekvő többi üdülővárosban. A z indoklás szerint a jótékonysági megmozdulások támogatására tett erőfeszítései révén a Hanks család "rendkívüli szolgálatot tett Görögországnak". Hanks a családjával a görögországi Antipárosz szigetén lévő házukban töltötte az elmúlt nyarakat. ( mti )

