Meggyógyult Tánczos Barna szenátor

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor a Facebook-oldalán jelentette be péntek reggel, hogy 14 nap kórházi kezelés után kigyógyult a Covid-19 fertőzéséből. A szenátort július 10-én kétoldali tüdőgyulladással került kórházba, és a mintavétel után kiderült, hogy megfertőződött az új koronavírussal.



Tánczos a bejegyzésében a kezelését is összefoglalta röviden. Állítása szerint az elmúlt 12 napban összesen kétszer hagyta el a kórtermét, mindkétszer tüdőröntgenre vitték. Eközben 80 perfúziót kapott a tüdőgyulladására, 30 injekciót vérhígítóként, és 60 olyan gyógyszert, amit a Covid-19 fertőzés kezelésére használtak, de ezen kívül például gyomorvédő tablettát is kellett szednie. Állítása szerint lelkiismeretes, profi orvosi csapat, illetve szinte embertelen körülmények között, "űrhajós szerelésben" dolgozó asszisztensek gondozták, akiknek biztató, bátorító hozzáállása egy pillanatra sem lankadt.







Állítása szerint szinte teljesen kitisztult tüdeje, de pár hétig még otthon pihentetnie, és tovább kell kezelnie ezen idő alatt. (hírszerk.)

