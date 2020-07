Újabb közbeszéd-élénkítő projekttel jött az Éter

Az Étermező az Éter vadonatúj projektje, amellyel az online videótartalmak világába törnének be - írja közleményében az Éter csapata.



Mint elárulták, kezdeményezésük a hosszabb távú közösségépítő és közbeszéd-élénkítő tervek része, amellyel megpróbálnak új és fiatalos hangokat, gondolatokat és nézőpontokat behozni az erdélyi közéletbe, közbeszédbe.



Az első videó a héten debütált, amelyben a két világháború közötti Erdélyt mutatják be.







"Bár a téma politikailag terhelt, meglepően keveset beszélünk róla. Úgy gondoljuk, hogy érdemes rá figyelmet fordítani, mert egyes döntések és nézőpontok, amelyek akkor felmerültek, napjainkig meghatározzák a közösségünkhöz, a román többséghez vagy a Magyarországhoz való viszonyulásunkat". - írják.



"Témaválasztás szempontjából nem véletlen, hogy az első részben a transzilvanistákról is szó esik: leplezetlen szimpátiát érzünk közösségépítési szándékaik iránt. Osztozunk azon meggyőződésükben, miszerint az értékteremtésben és építkezésben rejlik az erdélyi közösség kulturális gazdagsága és jövője.



Mint kifejtették, reményeik szerint havi rendszerességgel fognak hasonló videós tartalmakkal jelentkezni, egyelőre erdélyi vonatkozású kontentre összpontosítva.



"Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy majdnem minden témának köze van Erdélyhez, és ezáltal lehet olyan kontextusban beszélni róluk, hogy számunkra is releváns legyen - úgyhogy, tágabb értelemben, mindenről (is) szó lesz" - ígérik.





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!