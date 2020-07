Koronavírus-fertőzött lett Dorin Cioabă, a romák önjelölt királya

Pozitív lett Dorin Cioabă , a romák önjelölt királyának Covid-19 teszteredménye - írja a Mediafax . A roma elöljáróról – aki egyébként a Romák Nemzetközi Egyesületének jogi diplomával rendelkező elnöke – a hírügynökség sajtóértesülésekre hivatkozva írja, hétfőn derült ki, hogy megfertőződött, azóta a szebeni járványkórházban kezelik. A koronavírus-teszt elvégzését a roma elöljáró kezdeményezésére végezték el, miután Argeș megyében részt vett egy „cigány-bíróságon”. A roma szervezet elnökének márciusban két közeli rokona is meghalt Covid-19 megbetegedés következtében. A sajtó megkereste a Dorin Cioabăt, viszont nem sikerült elérniük. (Mediafax) Nyitókép: Dorin Cioaba Facebook-oldal.

