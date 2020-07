Temetése után 4 hónappal egyszer csak hazaállított az egyiptomi férfi

Sokként érte az egyiptomi családot - és legfőképpen az özvegyét - hogy temetése után 4 hónappal egyszer csak hazaállított a 40 éves férje.



Mohammed el-Gammal egykori professzorról úgy tudta a családja, hogy még márciusban eltemették Kairó egyik temetőjében. Amikor temetése után 4 hónappal hazaállított kissé le volt fogyva és az arca is beesett, de nagyon is élőnek nézett ki. A család a férfit egyből a közeli rendőrségre vitte.



Az egykori professzor mentális betegségekkel küzd, és korábban is előfordult már, hogy eltűnt otthonról egy rövid időre. Az év elején azonban hosszabb időre is nyoma veszett, a családja meg nem bukkant rá sehol, mígnem az egyik kórház értesítette őket, hogy – úgy tűnik – megtalálták a holttestét.



A holttest személyazonosságának megállapításakor az özvegy és - egy rokon kivételével - a férfi összes lánytestvére meg volt győződve arról, hogy az elhunyt nem más, mint Mohammed el-Gammal . A helyi sajtó szerint az azonosítást követően egy DNS vizsgálatot is elvégeztek, de annak eredményét soha nem kapta kézhez a család. Akkor annak rendje és módja szerint eltemették és elgyászolták a professzort, akiről most kiderült, hogy nem az árnyékvilágból tért vissza.



A hatóságok és a család most azt igyekeznek kideríteni, hogy kit is temettek el valójában az egykori professzor helyett. (arabnews.com/hírszerk.)

