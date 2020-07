Az ókori görögök valószínűleg a mozgáskorlátozottakra is odafigyeltek

Egy csomó történet szokott úgy kezdődni, hogy már a görögök is. Sőt, mostantól valószínűleg még eggyel több. Egy nemrég közzétett tanulmány ugyanis azt állítja, hogy valószínűleg a mozgáskorlátozottakra gondoltak akkor, amikor rámpákat építettek a templomaikhoz.



Az IFL Science tudománynépszerűsítő portál szerint a régészek előtt már régóta ismert, hogy sok ókori görög gyógyító templom bejáratához vezettek rámpák, és ezzel a ténnyel nem nagyon foglalkoztak eddig. Az Antiquity szakfolyóiratban megjelent tanulmány úgy feltételezi, ezek a rámpák valószínűleg a fogyatékkal élők számára készültek, és az épülethez való hozzáférésüket segítették.



A szerzők szerint ugyanakkor a rámpák száma (koncentrációja) a mozgáskorlátozottak által látogatott helyszíneken erősen arra utal, hogy az ókori görögök aktívan gondoskodtak a fogyatékkal élők igényeiről. A rámpák ugyanis az úgynevezett gyógyító szentélyek és templomok körül feltűnően gyakoriak, amelyet a betegek és fogyatékkal élők látogattak, így azok könnyű megközelítése sarkalatos volt. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy nincs egyértelmű bizonyíték, ami meggyőzően megmagyarázná, hogy mire használták ezeket a rámpákat.



Azt feltételezhetnénk, hogy az ókori világ ellenséges volt a fogyatékossággal élőkkel, mintha őket a társadalom mindig is kitaszítottként kezelte volna, de úgy látszik, hogy pont az ellenkező volt tapasztalható.



"Ez most a legkorábbi bizonyíték, amelyet meg kell mutatnunk, hogy az ókori társadalmak nemcsak képesek voltak cselekvően és tudatosan viszonyulni a közösségük fogyatékossággal élő tagjainak a szükségleteihez, hanem időnként jelentős erőforrásokat és munkaerőt fordítottak arra, hogy bizonyos tereket a testtípusok széles körének elérhetővé tegyék" - nyilatkozta a lapnak a tanulmány vezető szerzője, Debby Sneed, a California State University régésze, aki kiemelte: egyáltalán nem biztos, hogy az ókori görögök időt, pénzt és egyéb erőforrást költöttek rámpák építésére, hogy ezeket a vallási tereket hozzáférhetővé tegyék a fogyatékkal élők számára. A feltételezés viszont "azt sugallja, hogy újra kell gondolnunk az ókori görög társadalmat, és fontolóra kell vennünk, mit és kiket prioritizáltak, illetve miért".



A kutatók egyébként már korábban is tudták, hogy az ókori görögöknél nem számítottak számkivetetteknek a fogyatékkal élők, például Héphaisztosz, a kovácsok istene fogyatékossággal született, bicegett, mégis az Olimposz istenei között tartották számon. Fennmaradt egy mondás, ahol olyan esetről beszélnek, amikor a rokkantsági nyugdíjrendszerrel - mert állítólag ilyesmi is volt - visszaélő személy ellen szólaltak fel. Ugyanakkor a cserepek ábrázolásain is megjelentek személyek, amelyek mankóval közlekedtek. (iflscience)

