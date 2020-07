Az eddigieknél színesebb és tartalmasabb programokat ígérnék a Manus Őrkői Cigánytalálkozó szervezői

Gazdag és színes programkínálatot, neves meghívottakat és rendhagyó közösségi kezdeményezéseket ígér 2020-ra a Manus Őrkői Cigánytalálkozó. Az immár negyedik alkalommal sorra kerülő sepsiszentgyörgyi rendezvényt idén augusztus 24. és 30. közt szervezik meg, természetesen szigorúan megfelelve a járványhelyzet okán előírt korlátozó intézkedéseknek - írják sajtóközleményükben a szervezők.





A közlemény szerint a 2020-as esztendő sajnálatos jellemzője, hogy világszerte rengeteg rendezvény és fesztivál marad el, így az éves erdélyi eseménykínálat is jelentősen megcsappant.„Ebben a szélsőséges helyzetben próbál rendhagyó színfoltként jelen lenni a 4. Manus Őrkői Cigánytalálkozó, amely az eddigi kiadásokhoz képest is, jóval színesebb és tartalmasabb programsorozattal várja a résztvevőket, illetve a roma kultúra iránt érdeklő közönséget. A Manus nem titkolt célja, hogy a tabuk ledöntése révén, teret és lehetőséget kínáljon az eredményes párbeszédre. Így a rendezvényen a roma nemzetiségű személyek egymásközti, illetve a magyar és a roma közösségek közti dialógus is kiemelt, hangsúlyos szerepet kap”- írják a közleményben.A szervezők a mindenkori találkozás gondolata mentén állították össze a programkínálatot, amelyben a szakmai konferenciától kezdve, a hagyományos néptánc, folklór és mesterségek bemutatásán át, egészen a vásári játékokig és versenyekig, sok minden helyet fog kapni.Az eseménysor két hangsúlyos részből tevődik össze: az egy hetes rendezvény első napjaiban a városon (Sepsiszentgyörgyön) belüli helyszínek és programok kerülnek előtérbe, míg csütörtökkel kezdődően (aug. 27.) a Manus a már jól megszokott helyszínre, a Borvíz utcai halas tavak mellé költözik ki.„Az idei Manust még az eddigieknél is színesebbre álmodtuk meg, így a városba szervezett programkínálatot is jócskán kibővítettük. Több színvonalas koncertre, szakmai előadásra, konferenciára, kiállításra, nagyjátékfilm és dokumentumfilm vetítésre, illetve villámcsődületre és szoboravatásra is sor kerül majd, de természetesen helyet kapnak a roma irodalommal és tánccal kapcsolatos megmozdulások, szösszenetek is.” – mondta el, az eseményt szervező Lármafa Egyesület vezetője.Szintén gazdag programlehetőségeket kínál a hétvégén életre kelő fesztiválhelyszín is, ahol igazi vásári hangulat, valódi forgatag várja az odaérkezőket.„Számunkra igazán fontos szempont, hogy ne csak felmutassuk, hanem élővé és elérhetővé, megtapasztalhatóvá is tegyük a roma kultúra sajátosságait. – vallja Fekete Lovas Zsolt szervező, majd hozzáteszi – Éppen ezért, a kinti helyszínre több olyan programpontot tervezünk, amely első kézből mutatja be ezt az igazán színes kultúrát. A kirakodóvásár keretében például kézműves és mesterség bemutatókat szervezünk, de lesz énekoktatás, táncház, tábortűz, illetve lóverseny és ügyességi vetélkedő is. Napközben a néptáncegyüttesek fellépését, esténként pedig a jobbnál jobb koncerteket, majd a csoportos örömzenélést és a közös táncot is figyelemmel követhetik, ki is próbálhatják a résztvevők.”A Manus Őrkői Cigánytalálkozó határozottan szembe kíván menni a mindenkori roma kérdés és kultúra romantizálásával, inkább a valós helyzetek kibontására és felmutatására, illetve a párbeszéd kialakítására törekszik. Szándéka szerint egy olyan ingyenes rendezvényt sikerül idén is megszervezni, amely az ember és ember közti viszonyok megerősítését, illetve a valós értékek megbecsülését helyezi előtérbe. (