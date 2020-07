Bihar megye: „Ízig-vérig” román férfi tűzte ki a címeres magyar zászlót az udvarán, a polgármester már intézkedett

Egyelőre rejtély, hogy pontosan miért is húzta fel háza udvarára a magyar címeres zászlót egy román férfi a Bihar megyei Rév faluban, aki még a háza előtti beton villanyoszlop alját is a magyar nemzeti zászló színeire festette át.



Az esetre egyébként egy olvasó hívta fel a Bihoreanul lap figyelmét, mivel a zászló „szúrta a szemét”, a lap pedig nagy buzgón egyből a polgármesterhez fordult a történtek miatt. Dorel Cosma polgármester megnyugtatta őket, hogy a házban nem holmi revizionista betyársereg bujkál, hanem egy - állítása szerint - „ízig-vérig” tősgyökeres román férfi, akinek azért megvannak a maga hóbortjai.



A polgármester elmondta, hogy az ügy miatt már egyszer ellátogatott a házhoz, de mivel nem nyitott senki ajtót neki, ezért írásos figyelmeztetésben részesítette a tulajdonost.



A Bihoreanul hírében egyébként visszásnak tűnik, hogy a hírben feltüntették az érintett lakcímét is. (hírszerk.)



