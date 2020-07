Maszk, lázmérés és előzetes regisztráció - erre lehet számítani a 11. Kolozsvári Magyar Napokon

A koronavírus-járványra való tekintettel idén – augusztus 19–21. között – különleges óvintézkedések és szabályok bevezetésével kerül sor a 11. Kolozsvári Magyar Napokra, a járványhelyzet súlyosbodása azonban további, alternatív forgatókönyvek kidolgozására is kényszerítette a szervezőket - írta szerkesztőségünkhöz elküldött sajtóközleményében a Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája.





Az immár 11. kiadásához érkező Kolozsvári Magyar Napok idei jelmondata – „Ami belefér!”, a szervezők meg azt ígérik, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy – a jelenlegi körülmények között – a lehetőségeink szerinti legjobb rendezvényt szervezhessék meg.„Ugyanakkor a járványhelyzet súlyosbodása és az újabb fertőzések naponta közölt igen magas száma arra kényszerít bennünket, hogy a Kolozsvári Magyar Napok lebonyolítására vonatkozóan alternatív forgatókönyveket is kidolgozzunk, noha szervezőkként továbbra is arra törekszünk, hogy eredeti tervünknek megfelelően szervezhessük meg rendezvényünket”- írják a szervezők.Kijelentik, hogy az előkészületek során, valamint a programsorozat teljes időtartama alatt tiszteletben fogják tartani az idevágó jogszabályokat, a Kolozsvári Magyar Napok belső szabályzatát pedig az érvényben lévő hatósági óvintézkedések ismeretében és annak tudatában dolgozzák át, hogy a hatályos törvények értelmében a szervezők felelőssége a rendet a fesztivál helyszínein biztosítani. Ugyanakkor fenntartják annak a lehetőségét is, hogy az esetleges újabb hatósági előírások megjelenését követően változtassanak a rendezvény házirendjén.„A Kolozsvári Magyar Napok idei kiadása egyfajta közösségi érettségi vizsgaként is felfogható, ugyanis kitűnő lehetőség arra, hogy ismételten megmutassuk: fegyelmezett, rendszerető közösség a miénk, amely felelősséget vállal az otthonát jelentő városért és minden egyes lakójáért”- írják.

Tömegrendezvények helyett kiscsoportos találkozások

A szervezők közleménye szerint az idén nem kerülhet sor minden olyan rendezvényre, amelynek sajátja a tömeges és közvetlen találkozás (így például a nagyszabású főtéri koncertekre és a beltéri rendezvényekre – kivéve az istentiszteleteket, a miséket, a Szent István-napi búcsút meg a kiállításokat), de lehetőség nyílik a kisebb, csoportos együttlétekre (a jelenlegi jogszabályok szerint legtöbb 500 fő részvételével). Viszont a részvételt ezekben az esetekben is szigorú feltételekhez kell kötniük.A tervek szerint a rendezvénysorozat egyik idei különlegessége lesz az az online közvetítéssorozat, amely a három nap során folyamatosan elérhető lesz, s amely azok otthonaiba is becsempészi a Kolozsvári Magyar Napok különleges hangulatát, akik a korlátozások miatt esetleg nem tudnak személyesen is részt venni bizonyos programokon.A folyamatos élő kapcsolásokkal, valamint az online is elérhető koncertekkel, beszélgetésekkel és egyéb programokkal kívánják biztosítani, hogy senki ne maradjon le a számára kedves eseményekről.Ha a súlyosbodó járványhelyzetből fakadóan végképp lehetetlenné válik a közönség részvétele az egyes eseményeken, ez a folyamatos online jelenlét lesz az, amely lehetővé teszi, hogy –otthonaink biztonságából – bekapcsolódhassunk a Magyar Napok programjaiba.Az érvényben lévő óvintézkedések miatt az idén le kellett mondaniuk a zárt térben zajló rendezvények többségéről, illetve a napközbeni vásárokról, a lacikonyhák és a borutca működtetéséről, a sport- és gyermekprogramokról, vagy éppenséggel az esti bulikról.Az idei programkínálat kialakításakor azonban arra törekszenek, hogy ezeket az eseményeket olyan rendezvényekkel helyettesítsék, amelyek egyénileg vagy kisebb csoportokban is látogathatók, és így is teljes értékű élménnyel gazdagítják a résztvevőket.„Az idei Kolozsvári Magyar Napok programkínálatának előkészítése során is arra törekszünk, hogy minden generáció számára nyújtsunk majd érdekes eseményeket. Mivel képtelenség előre jelezni, hogy augusztus folyamán milyen utazási és határátlépési korlátozások lesznek érvényben, továbbá a járványhelyzet súlyosbodása megváltoztathatja a határon túlról érkező előadók beutazási feltételeit, az anyaországi és a más országokból érkező meghívottak, illetve produkcióik mellett az idén még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a helyi kulturális kínálatra”-írják.Az egészségügyi óvintézkedések következtében a Kolozsvári Magyar Napok részeként lebonyolított rendezvények döntő többsége szabadtéri lesz. A jelen állás szerint a rendezvénysorozat fő helyszínei: a Főtér, a Farkas utcai templom, a Romkert, a Szentegyház utca 4. szám alatti udvar, valamint a Bánffy-udvar.

Fontos változás: a programok többségén a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Annak érdekében, hogy a 11. Kolozsvári Magyar Napok minden résztvevője biztonságban tudhassa magát, néhány fontos szabály betartására kérik mindazokat, akik részt kívánnak venni a rendezvényen.Ezek a szabályok a következők:·Az idei Kolozsvári Magyar Napok programjainak többségén a részvételt előzetes regisztrációhoz kötjük. A résztvevőknek ingyenes, névre szóló jegyet kell váltaniuk online (az erre a célra megjelölt internetes felületen) vagy személyesen a jegypénztár(ak)nál.·Az érdeklődők torlódását, valamint az egészségügyi szempontból kockázatos tömeg kialakulását elkerülendő, arra kérik a résztvevőket, hogy az egyes programokra csak az azokra érvényes belépőjeggyel látogassanak el.·A programok végén a résztvevők kötelesek elhagyni a rendezvények helyszínét azért, hogy a szervezők fertőtleníthessék a kérdéses területet.·A programok helyszínén nem lehet majd kiváltani az ingyenes jegyeket, viszont a már lefoglalt ‒ illetőleg a még rendelkezésre álló, szabad ‒ helyek száma folyamatosan nyomon követhető lesz a honlapon.·A regisztráció (az ingyenes jegyek igénylése és kiváltása) két héttel a rendezvény előtt kezdődik, s ezt megelőzően lehetőség nyílik a teljes programkínálat részletes tanulmányozására. A 11. Kolozsvári Magyar Napok programkínálatát – a tervek szerint – augusztus első napjaiban teszik közzé.·A mindennapi élet egyéb területeihez hasonlóan, az idei Magyar Napok rendezvényein is kötelező lesz a védőmaszk viselése.·A programokra ellátogató érdeklődőknek érkezésük után fertőtleníteniük kell a kezüket, valamint kötelező lázmérésen kell részt venniük.·Az eseményeken a jogszabályban előírtak értelmében megfelelő számú – és egymástól a megkövetelt távolságra elhelyezett – ülőhelyet biztosítanak a résztvevőknek.·A mozgáskorlátozott személyek számára külön ülőhelyeket tartanak fenn.A szervezők bíznak abban, hogy az elkövetkező időszakban a járványügyi helyzet lehetővé teszi az augusztus 19–21. közötti újbóli közös ünneplést, ugyanakkor arra is felkészültek, hogy a változó körülmények következtében bevezetett további szigorítások miatt akár a teljes rendezvénysorozatot kizárólag az online térbe költöztessék.A 11. Kolozsvári Magyar Napok programkínálata a fontos tudnivalókkal egyetemben augusztus elejétől elérhető lesz a magyarnapok.ro oldalon, valamint a fesztivál Facebook -oldalán.