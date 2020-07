Ritka cukiságok „törtek be” Adrian Năstase teraszára

Kivételesen nem politikai témájú posztot tett közzé Facebook-oldalán Adrian Năstase egykori miniszterelnök, aki az éjszaka folyamán zajokat hallott háza teraszáról. Szerencsére sikerült is lencsevégre kapnia a zaj forrásait, Năstase állítása szerint két nyest hatolt be hozzá, hogy jókedvűen játszadozzanak egyet. Igaz a felvételeken csak az egyikük látszik. A nyest vagy martes az emlősök osztályának a ragadozók rendjébe, ezen belül a menyétfélék családjába és a menyétformák alcsaládjába tartozó faj. Megjelenésében hasonlít a vadászgörényhez vagy a menyéthez. Húsevő állat, különböző fajtái pedig Európában, Ázsiában (Nyugat-Szibéria, Japán) és Észak-Amerikában elterjedtek. (hírszerk.)

