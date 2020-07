Vérre van szüksége a Maros Megyei Klinikai Kórháznak!

A Maros Megyei Klinikai Kórház arról számolt be szombaton, hogy a koronavírus által előidézett válság kezdete óta a marosvásárhelyi véradók száma jelentősen csökkent, míg a szükséges vérmennyiség emelkedett.







A pandémia alatt a Kórház dolgozói önkéntes véradással támogatták a Regionális Vérellátó Központot - írja a Kórház sajtóközleménye -, hogy biztosítsák a betegeik számára szükséges vért. Ezt a kórház vezetősége, adminisztratív apparátusa és a különböző osztályok dolgozói is támogatták. Az önkéntes véradáshoz hétfőn, 2020 július 20-án, a Prof. Dr. Pop Tudor Sorin által koordinált Ortopédia és Traumatológiai Klinika 25 egészségügyi dolgozója is csatlakozik.



A Maros Megyei Klinikai Kórház arra kér mindenkit, akinek van lehetősége és adhat vért, hogy ezt tegyék meg a Regionális Vérellátó Központban (Marosvásárhely, Molter Károly utca, 6 szám) – ezzel is támogatva az egészségügyi központ erőfeszítéseit és a sebészeti osztályok operatív tevékenységét. (közlemény)

