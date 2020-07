Összegyűlt a több mint 2 millió dollár Kicsi Noel kezelésére

„Köszönhetően nektek összegyűjt a Zolgensma génterápiához szükséges összeg, amit kezelést elvégző kórháznak kell átutalnunk. A számlákon jelenleg ténylegesen rendelkezésre álló összeg mellett a Noel érdekében küldött smsekből, a kupakgyűjtésből, elektronikai hulladékgyűjtésből és rendezvényekből is várunk még további bevételeket. Ezek mindösszesen fedezni fogják a Zolgensma génterápiát és az utókezelést. Nem lesz akadálya a 2020. augusztus 10-i utalásnak” – jelentették be pénteket a támogatásgyűjtés szervezői a Facebbok-oldalon.



Mint korábban írtuk az érkörtvényesi (Bihar megye) Ölyüs Noel súlyos genetikai betegséggel, gerinc eredetű izomsorvadással született (SMA). A gyerek augusztus 25-én, Budapesten kaphatja meg a Zolgensma génterápiát, amely a háromhavi utókezeléssel több mint 2 millió dollárba fog kerülni.



A szervezők arra biztatják a támogatókat, hogy másoknak is segítsenek.







„Mióta 2019. október 22.-én megkaptuk a diagnózist és elkezdtük a gyűjtést erről a pillanatról álmodtunk. Azt akartuk, hogy Noelnek esélye legyen a lehető legteljesebb életre. Az elmúlt hónapokban voltak örömteli időszakok és mélypontok is, de mindvégig töretlenül hitettek és támogattatok bennünket! Nagy tisztelettel és mérhetetlen hálával gondolunk a Noelt támogató csoportokra, a tagokra és az adminokra. Kérjük őket, hogy a tájékoztassák a csoporttagokat a gyakorlati tennivalókról, döntsenek a még folyó kampányok, licitek sorsáról és kíváncsian várjuk, hogy miként is folytatják az útjukat!



A Zolgensma kezelés csak egy következő, bár valóban hatalmas lépcsőfok Noel gyógyulásában, azonban komoly rehabilitáció fogja követni! Ezért minden korábbi támogatási lehetőséget fenntartunk! Továbbra is élnek a számlaszámok és lehet sms-t küldeni” – áll a bejegyzésben. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!