Rengeteg adomány érkezett a csíkszeredai megyei kórházhoz, többek között intenzív terápiás ágyak

Felcsík Kistérség Társulás hétfőn átadta az adománygyűjtésből vásárolt öt intenzív terápiás ágyat a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára. Az gyűjtés eredménye és egyben az öt intenzív terápiás ágy értéke 61 300 lej volt.



A kórház épülete előtt tartott sajtótájékoztatón Dr. Konrád Judit kórház-menedzser elmondta, az új intenzív terápiás ágyak pont jókor érkeztek meg a kórházhoz és meglesz a helye a piros zónában. A kórház alkalmazottai közül sokan a környező településeken dolgoznak, ezért különösen értékes ez az adomány. „Ez megerősít bennünket a munkánkban, erőt ad az itt dolgozóknak, hisz még nincs vége a kihívásoknak” – hangsúlyozta ki a menedzser. Hozzátette, az intézményben folyamatban van az osztályok visszarendezése a járvány előtti állapotokra. Továbbá egy tamponzóna kialakítása is a koronavírus-fertőzés gyanújával kórházba érkezők számára, az intenzív terápiás ágyakat pedig ide fogják elhelyezni.



Karda Róbert, a Felcsík Kistérség Társulás elnöke azt mondta, az adomány révén jelezni kívánták a kórház személyzete számára, hogy elismerik tevékenységüket, a munkát, amelyet végeznek a térség lakossága érdekében.



A lakossági adományokhoz hozzátette támogatását a csíkszentdomokosi, csíkszenttamási, jenőfalvi, karcfalvi és dánfalvi közbirtokosság is.



Jére Elemér, a jenőfalvi közbirtokosság elnöke megköszönte a közbirtokosságok vezetőinek a segítséget és a közbirtokossági tagoknak is, hogy a nevükben segíthették a kórházat.



A Felcsík Kistérség Társulás adománygyűjtésből a Hargita Megyei Mentőszolgálat is részesült, 5 400 lej értékben. Péter Szilárd, a mentőszolgálat igazgatója elmondta, az adományból az informatikai rendszerüket fejlesztették, ami a munkatársaik biztonságát szolgálja, munkáját segíti.



A mentőszolgálat vezetője is adott adományt a kórháznak: az Erdélyi Mentőcsoport Csíkszéki tagszervezete nevében átadott a kórháznak adományba kapott, 33 ezer lej értékű, többnyire sebészeti orvosi eszközt.



Az intenzív terápiás ágyakért Dr. Bartha István, a kórház intenzív terápiás osztályának vezetője is köszönetet mondott, kiemelve, ezek fontos eszközök a megfelelő intenzív terápiás betegellátás megvalósulása érdekében.



A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és Hargita Megye Tanácsa felhívására válaszolva az elmúlt hetekben további adományok érkeztek a kórházba: a bánkfalvi közbirtokosság két, a betegek élettani funkcióit ellenőrző monitort adományozott, a Viking kft. légkondícionáló gépet vásárolt a kórháznak, a Könnyebb holnapért egyesület két kezelőkocsit adott át a tüdőgyógyászati osztálynak, a Mereu Aproape Egyesület pedig 83 300 lej értékben tízezer darab egyszer használatos köpenyt juttatott el a kórházhoz.



Az RMDSZ kérésére, Ninghszia-Huj Autonóm Terület jóvoltából 500 sebészeti maszkot és 150 védőoverallt is kapott a kórház. (közlemény)

