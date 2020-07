Ha mindig is befújtad volna magad a világűr szagával, akkor már nem kell sokat várnod

Teljesen nyilvánvaló, hogy a világűrbe eddig még senki nem szagolt bele, és ha meg is tette volna valaki, az élményt már nem oszthatta volna meg a földlakókkal, de az asztronauták az űrsétákat követően szerencsére azért még be tudtak számolni a szkafanderükre tapadt anyagok szagáról.



Elmondásuk szerint ezeknek az anyagoknak sült hús, puskapor, égett faszén, odaégetett mandulás sütemény, rum, esetleg egy napja a hóban hagyott nedves ruhához hasonló illatuk van.



Most a Kickstarter projekt kiagyalói arra vették rá magukat, hogy űrillatú kölnit fognak legyártani, ehhez pedig már több mint 415 ezer dollárt össze is kunyeráltak az interneten. A projekt lényege az, hogy az alkotók a kiválasztották azokat az illatokat, amelyeket valaha az űrrel kapcsolatba hoztak, és amelyekről úgy gondolták, hogy egy parfümben is jól fognak működni.







Az űrparfüm kiagyalói korábban már több díjnyertes „kölnit” is összehoztak, most pedig úgy gondolják, hogy az űrparfümhöz többek között a sült hús, a málna és a rum illatjegyeit fogják felhasználni.



A projekt kiagyalói korábban már több díjnyertes „kölnit" is összehoztak, most pedig úgy gondolják, hogy az űrparfümhöz többek között a sült hús, a málna és a rum illatjegyeit fogják felhasználni.



