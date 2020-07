Az idén sem marad el a Kárpáti Kalandverseny

Az Outward Bound mindig is a természetközeli élményekben és kihívásokban hitt, és ebben látta a fejlődési lehetőséget. Sajtótájékoztatójuk szerint annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a fő támogató visszalépett, a szervezők úgy döntöttek, hogy 2020-ban is megrendezik a Kárpáti Kalandversenyt, betartva a hatályban lévő Covid-19-es rendelkezéseket.



„Az utóbbi időszakban viszont mindannyian folyamatosan benti kihívásokkal szembesültünk. Most, hogy a megszorítások enyhültek, újra lehetőségünk nyílik kimenni a természetbe, így idén sem marad el a már hagyománnyá vált Kárpáti Kalandverseny. Hol máshol lehetnénk nagyobb biztonságban, mint a szabadban?” - írják közleményükben.



Az idei új helyszín a Szováta és a Bözödi-tó közötti terület, a verseny időpontja pedig augusztus 7-9.



A négy fős csapatoknak közel 100 km-t kell megtenniük gyalog, vízen és kerékpáron, miközben kötélpróbákkal is szembesülnek. A vízi próbánál tutajépítésre és tutajozásra lehet számítani. Összesen 30 óra áll a versenyzők rendelkezésére ahhoz, hogy nemcsak fizikai, de szellemi erejüket is összemérjék. Az idei kiadás újdonsága, hogy most egyénileg is be lehet nevezni, ez esetben a szervezők segítenek csapatot találni.



A szervezők várják a támogatók és versenyzők jelentkezését. Amennyiben valaki támogatni szeretné ezt a megmozdulást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezettel a carpathianadventure@outwardbound.ro címen.



Aki pedig be szeretne nevezni, július 15-ig megteheti, a jelentkezési ívet, versenyszabályzatot és a további információkat itt találhatja.



A tavalyi kiadásról készült kisfilmet pedig itt lehet megtekinteni:

(közlemény)

