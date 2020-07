Romániából emigrált szülésznő lett az angol egészségügy hőse

A G4media.ro osztotta meg a 46 éves Claudia Anghel történetét, aki 2013-ban, akkor 38 évesen emigrált az Egyesült Királyságba, hogy új életet kezdjen, és a fia számára is jobb jövőt teremtsen . Anghel fényképe - egy kampánynak köszönhetően – most visszanéz mindenkire a londoni Piccadilly Circus terétől elkezdve számos forgalmi csomópontig vagy a tömegközlekedési eszközök hirdetési felületéig.





A Claudia Anghel fotójával ellátott NSH kampány plakátja a londoni Piccadilly Circus téren

A nő arról számolt be a portálnak, hogy 2013-ban felmondott a Călărași-i Városi Kórházban, ahol 19 éven át bábaként tevékenykedett, és két kis csomaggal utazott ki Birminghambe, hogy ott a szakmai felkészültségének megfelelő munkát találjon. Állítása szerint kevés angol nyelvtudással rendelkezett, ezért nyelvleckéket is vett, mielőtt állásinterjúkra jelentkezett volna. Azonban rövidesen kiderült, hogy hiányzik egy képzése, ami lehetővé tenné számára, hogy a brit egészségügyi rendszerben dolgozhasson. Ezért hosszú ideig mindössze egyetlen szobát tudott bérelni, ahol még ágyneműje sem volt, kenyéren és tejen élt, mindaddig amíg elvégezte a tanfolyamot.A családja folyamatosan hívta haza, de ő nem adta fel. A kurzus befejezése után először csak segédszülésznőként alkalmazták, de kitartásának köszönhetően elérte, hogy mára a Coventry Egyetemi Kórház (jelenlegi munkahelye) egyik legmegbecsültebb alkalmazottja lett.Amióta a kórházban dolgozik csupán néhány napig hiányzott a munkahelyéről, akkor is azért, mert hazajött meglátogatni beteg édesapját, aki később elhunyt. A járvány kirobbanásakor Anghel az első vonalban dolgozott olyannyira megfeszített tempóban, hogy amikor a brit egészségügyi rendszer (NHS) fennállásának 72. évfordulója apropóján kampányt szerveztek, akkor a kollégái a román bábaasszonyt ajánlották a neves divatfotósfigyelmébe.Anghel azt állítja, hogy ő maga egyáltalán nem értett a pózoláshoz, de a kollégái biztatása, valamint a neves divatfotós útmutatása sokat segített neki a kampányban.A román szülésznő mellett egyébként a kampányban más egészségügyi alkalmazottak fotóit is felhasználták, akiknek az arcképe most az ország legforgalmasabb terein, a tömegközlekedési eszközökön és a köztereken is látható, kifejezve a britek háláját az egészségügyben dolgozók munkájáért, legyenek azok hazaiak vagy külföldiek.A portál beszámolójából kiderül, hogy bár a román bába arca nagyon ismertnek számít már az Egyesült Királyságban, és sok köszönő levelet is kap az angoloktól, eddig még egyetlen román nagykövet vagy politikai személyiség sem köszönte meg neki, hogy a romániai munkavállalók pozitív megítélését elősegítette.