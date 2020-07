Egy aranyosgyéresi PSD-s tanácsos elhitte Mia Khalifáról, hogy román diáklány, aki tízest kapott az érettségin

Ionel Isac Tudorache, aranyosgyéresi szociáldemokrata párti (PSD) városi tanácsos is beleesett abba a csapdába, amibe sokan mások is előtte: ellenőrzés nélkül osztott meg egy bejegyzést a Facebookon, és nevetség tárgyává vált.



A városi tanácsos egy olyan Facebook-oldalról osztott tovább egy kamu hírt, amely egyébként pont azért jött létre, hogy kifigurázza azokat a hiszékeny és informálatlan embereket, akik bedőlnek ezeknek az álinformációknak. Az oldal működtetői éppen arra akarják felhívni a figyelmet, hogy jobban kellene tájékozódnia mindenkinek, mielőtt bármit is posztolna. Az említett bejegyzésben Mia Khalifáról állítják azt, hogy egy romániai diáklány, aki 10-est kapott az érettségin.



A bejegyzés szerint a képen szereplő lányt Alexandra Timofténak hívják, aki szorgalmasan tanult és 10-est kapott az érettségin. A facebook-poszt továbbá ostorozza azokat, akik az ilyen „hasznos” információk helyett Vulpița és Viorel (két nagyon ellentmondásos romániai celeb, akik botrányos megnyilvánulásaikról és kijelentéseikről ismertek leginkább –szerk.megj.) videókat, idézeteket és fényképeket osztanak meg.





A városi tanácsosnak egyébként a kommentekben már jelezték, hogy ne osszon meg butaságokat, ennek ellenére hosszú órákon át elérhető volt a bejegyzése.Azok, akik Tudorachehoz hasonlóan nem tudják, hogy kicsoda, azoknak eláruljuk, hogy a világ egyik legismertebb ex-pornószínésznője, aki líbiai származású. 2014 októberében kezdte el karrierjét, és decemberre már az egyik legnagyobb követőtáborral rendelkező pornósztár volt a legnépszerűbb pornóoldalon.Khalifa végül életveszélyes fenyegetéseket kapott, miután a muszlim nők hagyományos viseletében, hidzsábban szerepelt egyik filmjében, ezt követően felhagyott az erotikus filmek forgatásával. Jelenleg celebkedik, modellkedik és sportműsorokat moderál.