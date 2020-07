Kanye West bejelentette indulását az amerikai elnökválasztáson

Kanye West a világhírű rapper kiírta Twiterre, hogy indulni fog az amerikai elnökválasztáson. Azt nem tudni, mennyire komolyan gondolja, hiszen nem olyan rég még Donald Trump támogatójának adta ki magát.



"Be kell teljesítenünk Amerika ígéretét azáltal, hogy bízunk Istenben, egyesítjük elképzeléseinket, és építjük a jövőnket. Indulok az USA elnöki székéért #2020VISION" - írta Kanye West.



Azt nem tudni, mennyire komolyan gondolja a dolgot, de mindenesetre Elon Musk, a milliárdos Tesla-tulajdonos ráharapott, ő is kiírta, hogy Westet támogatja.



Westnek nem ez az első esete arról, hogy jelzi, hogy elnök szeretne lenni, csakhogy korábban azt mondta, nagyon tiszteli Trumpot, így megvárja, míg az kitölti a nyolc éves mandátumát.









Kanye West az egyik legismertebb előadó mostanság, 1977-ben született, eddig már 32 milliónál is több albumot adott el. 21 Grammy-díjjal bír, és jelenleg elvileg Dr. Dre-vel készít új albumot, és persze úgy néz ki, nagy terveket is sző. (hírszerk.)

