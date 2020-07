Narancssárga viharriasztást adtak ki Erdélyre és Székelyföldre is

Szombat hajnalig érvényes narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) felhőszakadás és vihar veszélye miatt 29 megyére, köztük erdélyi megyékre is. Tizenhét megyében és a fővárosban kánikulariasztás van érvényben.



A meteorológusok szerint szombat hajnali 2 óráig a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi részén felhőszakadásokra, gyakori villámlásokra, viharos szélre és jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 35-40, helyenként akár az 50-70 litert is négyzetméterenként.



A másodfokú riasztás a következő megyéket érinti: Fehér, Argeş, Arad, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brassó, Buzău, Kolozs, Krassó-Szörény, Kovászna, Dâmboviţa, Gorj, Hunyad, Hargita, Iaşi, Mehedinţi, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova, Szeben, Szilágy, Szatmár, Suceava, Temes, Vâlcea és Vrancea.



Tizenhét munteniai, dobrudzsai, moldvai és olténiai megyében és a fővárosban kánikulariasztás van érvényben este 8 óráig.



Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) másodfokú, azaz narancssárga árvízriasztást adott ki több erdélyi, bánsági és moldvai folyóra. A figyelmeztetés péntek éjfélig van érvényben.



Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) szerint a következő folyók vízgyűjtő medencéjében áll fenn az áradás veszélye: Visó, Iza (Máramaros megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód megye), Fekete-Körös (Bihar és Arad megye), Maros (Fehér, Hunyad és Arad megye), Ó-Béga, Béga (Temes megye), Temes, Berzava, Karas (Temes és Krassó-Szörény megye).



Hétfő 18 óráig ugyanakkor sárga árvízriasztás érvényes a Visó, Iza, Túr, Lápos, Nagy-Szamos, Kis-Szamos, Szamos, Kraszna, Berettyó, Sebes-Körös, Fekete-Körös, Fehér-Körös, Maros, Ó-Béga, Béga, Temes, Berzava, Moraviţa, Karas, Néra, Cserna, Zsil, Motru, Gilort, Olt, Olteţ, Suceava, Moldova, Beszterce, Tatros és Jijia folyó vízgyűjtő medencéjére.(agerpres)

