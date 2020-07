Nyári bobpályával és szálláshelyekkel várja vissza a turistákat Borszék

Fürdővárosunk készen áll arra, hogy biztonságban fogadja turistáit - írja Transindexhez eljuttatott sajtóközleményében Borszék Polgármesteri Hivatala.



A közlemény szerint a vendéglátóhelyeik zöme meghozta a hatóságok által előírt szükséges intézkedéseket, köztereik is készen állnak a vendégek fogadására. Mi több, szombaton megnyitja kapuit a nyári bobpálya is.



„Szombaton 10 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a borszéki „Reménység” Síközpontban található nyári bobpályánk. A létesítményt megnyitásáról folyamatosan egyeztettünk az elmúlt napokban a Megyei Közegészségügyi Hatósággal. Ennek során rögzítettük azokat a szabályokat, amelyeket be kell tartani a működés során: a megfelelő távolságtartás sorban állas közben, kézfertőtlenítő használata a szánkóba történő beülést megelőzően, a létesítményt felügyelők pedig minden egyes használat után fertőtlenítik a szánkókat”- írják.





A nyári bobpálya 2019-ben

A bobpályát tavaly építették, októberi felavatását követően november közepéig használhatták az érdeklődők. A beruházás értéke 5,25 millió lej, ebből a turisztikai minisztérium mintegy 4 millió lejt biztosított, Hargita Megye Önkormányzatának hozzájárulása 400 ezer lej volt. A pálya hossza 1,5 kilométer, a sípálya felvonója juttatja fel a szánkókat az 572 méteres pálya legmagasabb pontjára és innen következhet a 860 méter hosszú lecsúszás. Egyszerre 32 szánkó lehet a pályán, és 6-9 percet jelent egy kör. A létesítmény a tél beálltáig üzemel. Egyelőre ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap 10-19 óra között fogadja a kalandra vágyókat a pálya, a további nyitvatartásról a létesítmény hivatalos közösségi oldaláról értesülhetnek.

A vendéglátó egységek zöme felkészült

Folynak az előkészületek

A polgármesteri hivatal szerint - bár a vendéglátást nagyon megviselte a koronavírus-járvány - Borszék szerencsés helyzetben van, hiszen földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai ideális helyszínt biztosítanak azok számára, akik biztonságban szeretnék eltölteni idei szabadságukat.„Fürdővárosunkban az általunk megszólított 33 szálláshely közül 29 fogad vendégeket, ebből 11 tud étkeztetési lehetőséget biztosítani teraszokon. Ezzel együtt a városban működő vendéglők mindegyike tud ellátást biztosítani a saját teraszán. Borszék felkészült, és biztonságban, tárt karokkal várja önöket”- áll a polgármesteri hivatal sajtóközleményében. (