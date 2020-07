Gyűlnek az iskolai túlkapásokról szóló névtelen történetek, és már kérdőívvel is elmondhatóak

Már tíznél is több válasz érkezett a Székelydata, az Éter (erdélyi magyar ifjúsági oldal) és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) felhívására. Ugyanakkor az anonim történeteket már (ide kattintva elérhető) kérdőívvel is jelezni lehet, nem csak a diaksztori@protonmail.com email címen – jelentette be szerda késő esti videójában Csala Dénes, a Székelydata szerzője és egyben a Lancaster University adjunktusa.



Csala szerint esetenként nagyon megrázó történetekről van szó. Gyakran a húszas éveik végét taposó emberek válaszolnak felhívására, akik a mai napig nem felejtették el mi történt velük a suliban. Nemcsak volt diákok írtak, hanem a tanárok is beszámoltak tapasztalataikról. A kutató videójában ezekből az anonim történetekből párat ki is emel, hogy éreztesse a probléma mértékét és a feldolgozatlan traumák, lelki sérülések időben elhúzódó mivoltát.







Mint írtuk a Székelydata szerzője az erdélyi iskolákban jelen lévő fizikai és verbális erőszakra hívta fel a figyelmet hétfőn, a közösségi médiában közzétett videójában. A kutatónak egy olyan videó jelentette az utolsó cseppet a pohárban, amelyben az online oktatás alatt az iskolai tanár vállalhatatlan módon beszélt diákjaival. Mivel a gyerekeket ért bántalmazások és sértések szerinte általában következmények nélkül maradnak, ugyanis a diákok félnek, ha viszont beszélnek ezeket a hangokat a családok és a „tipikus” erdélyi iskolák elfojtják. Ezért a kutató úgy döntött, hogy megteszi az első lépést az iskolai túlkapások visszaszorítása, és egy fenntarthatóbb, élhetőbb, biztonságosabb társadalom felé. (hírszerk.)









