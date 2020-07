Újra közlekedik szerdától a Corona InterCity Brassóba

A koronavírus miatt bevezetett járványügyi korlátozások feloldásával szerdán 18:35 órakor újra elindult a budapesti Keleti pályaudvarról Brassóba a Corona InterCity, majd Székelyföldről július 3-án érkezik vissza Budapestre - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.



A vasúttársaság honlapján közzétett közlemény szerint a vonat Erdélyben Nagyvárad és Kolozsvár mellett a Székelyföld több magyarlakta települését is érinti, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Tusnádfürdő és Sepsiszentgyörgy útirányon éri el Brassót. A járat Magyarországon csak Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag, Püspökladány, Báránd, Sáp, Berettyóújfalu, Mezőpeterd és Biharkeresztes állomásokon áll meg.



A vonatban a járványhelyzet előtti állapothoz képest az eddiginél korszerűbb, légkondicionált hálókocsik és fekvőhelyes kocsik közlekednek, amelyek konnektorokkal és zárt WC-vel is rendelkeznek.



Az arcot eltakaró maszk, sál vagy kendő viselése Magyarországon - és Romániában is - a kormányrendeleteknek megfelelően továbbra is kötelező.



A Corona InterCity útvonalán nappal közlekedő Hargita IC egyelőre nem közlekedik, újraindítása a nyári szezon végét követően várható. (mti)

