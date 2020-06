Sört adtak az üvegért Sepsiszentgyörgyön, közel 50 tonna gyűlt össze

Egyértelműen sikerrel zárult Sepsiszentgyörgyön az üveggyűjtési akció. A TEGA által felállított gyűjtőpontokon június 26-27. közt 687 személy fordult meg, pénteken 301, szombaton pedig 386.





A tisztasági szolgáltató évente két alkalommal tart üveggyűjtést Sepsiszentgyörgyön, a többi településen pedig ezeket az akciókat lomtalanítással összekötve szervezi meg. A június végi gyűjtésen 48 660 kg üveget adtak le a sepsiszentgyörgyiek, 8 720 kg-mal többet, mint a tavaly október során, amikor összesen 39 940 kg gyűlt össze.„Úgy gondoljuk, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt sokan gyürkőztek neki a lomtalanításnak. Számunkra az a legnagyobb kihívás, hogy az üveg ne kerüljön a vegyes hulladékba, hisz nehéz, ráadásul hasznos anyag is, amit nálunk a Popești-Leordeni településen működő Green Glass dolgoz fel. A lakóknak is az az érdeke, hogy ezek az üvegek újra legyenek hasznosítva, mi ezt olyan módon próbáljuk elősegíteni, hogy 5 kg üveg után 0,5 liter sört adunk. Hangsúlyozom, ezen az akción mi és velünk együtt az emberek is úgy nyernek, hogy nem kell többet fizessünk a vegyes hulladékba kerülő súly miatt. A sörös akciónak most is pozitív visszhangja volt, sokan várták már, a kollégáktól máris többen érdeklődtek, hogy mikor kerül sor a következő akciókra. Ez valamikor az ősz során várható, a pontos dátumról még nem született döntés” – közölteigazgató. Ahogy az elmúlt években, úgy ezen alkalommal sem változott a sepsiszentgyörgyi gyűjtőpontokon elhelyezett üvegek számára kijelölt konténerekbe dobott mennyiség.A TEGA vezetője elmondta: eddig a sepsiszentgyörgyi, illetve a vidéki házaktól minden szelektív hulladékokat egy zsákban szállították, az üveggyűjtés sikere azonban rávilágított, hogy ezt két eltérő zsákban is meg lehetne oldani: az üvegek számára elkülönített zsák bevezetésére az elkövetkező hónapokban sor kerülhet. (