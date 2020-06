Senki nem viselt maszkot a tömött Buzău megyei buszon, kiakadt a színésznő

Diana Iarca Buzău megyei színésznő megosztott a Facebook-oldalán egy fényképet csütörtök délelőtt. A színésznő felháborodott, hogy azon az úgynevezett MaxiTaxi-n - amin utazott a nap folyamán - senki nem viselt védőmaszkot, pedig a törvények értelmében az kötelező lenne, és amint az a képen látszik, a fizikai távolságtartás szabályait sem tartotta be senki. A kép tanúsága szerint elég nagy volt a tülekedés a minibuszon.







A Facebook-bejegyzés szerint az autóbusz csak 19 személyes, de legalább 30 ember szállt fel rá, sokan közülük köhögtek is, de a színésznő szerint arra sem veszik a fáradtságot, hogy a kezüket a szájuk elé tegyék.



A színésznő felháborodott hangvételű bejegyzésében kifejti, hogy ilyen körülmények között nem is csoda, hogy a megyében növekedőben van a koronavírussal-fertőzöttek száma. (hírszerk.)

