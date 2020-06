Több mint 15 ezer óvást nyújtottak be a képességvizsgázó tanulók

Országszerte összesen 15.275 óvást nyújtottak be a vizsgázók a képességfelmérő eredményeinek közzététele után - derül ki az oktatási minisztérium összesítéséből.



A tárca adatai szerint 9030 tanuló volt elégedetlen a román nyelv és irodalomból kapott jeggyel, matematikából 5991, anyanyelvből 254 óvás érkezett.



Ez összesen 15.275 óvást tesz ki, ami a 2019-ben és a 2018-ban jegyzett számnál is kisebb: tavaly 21.509, egy évvel korábban pedig 23.761 óvást nyújtottak be a tanulók.



A legtöbb óvást (2861) Bukarestben nyújtották be, aztán Konstanca (806), Dolj (730) és Prahova (710) megye következik a sorban. A legkevesebben Tulcea (76) és Szatmár megyében (85) óvták meg az eredményeiket.



Az óvásokat péntekig bírálják el, a végleges eredményeket szombaton teszik közzé.(agerpres)

