Csütörtökig még beküldheted a fényképed a #Kolozsvár100 fotópályázatra

Fotópályázatot hirdetett a Magyar Ifjúsági Központ (MIK) YZ Intézete #Kolozsvár100 – Összetartozunk témában, amelyre június 25-ig, csütörtökig várják a képeket!





„Trianon évfordulóján sokan, sokféleképpen emlékezünk. Mi, a millenniumi generációs, kolozsvári magyarok ezzel az örökséggel együtt tervezünk jövőt itthon, Kolozsváron. Az összetartozást pedig a jövőbe tekintve szeretnénk megélni. Szerettünk volna mi is csatlakozni az évforduló ünnepléséhez, ezért gondoltunk egy olyan fotópályázatra, amelyben bárki megmutathatja mit jelent számára a kincses város.” – mondta, az YZ Intézet kurátora.

Mit kell tenned?

Készíts egy fotót a te Kolozsvárodról (nem kell profi fényképezőgéped legyen, telefonnal is készítheted).Adj neki címet és/vagy írj egy rövid történetet hozzá, ami kapcsolódik a témához.Küldd el a office@yzintezet.ro e-mail címre (tárgy #Kolozsvár100 és a neved), az e-mailbe írd le a kép címét/ történetét, illetve a Facebook profilod linkjét is csatold.Határidő: 2020. június 25. (csütörtök)A legjobb 100 fotót az YZ Intézet csapata válogatja ki, és a MIK Facebook oldalára egy albumba töltjük fel. Június 29 és július 5 között zajlik a lájkverseny a legtöbb like-ot szerző nyeri az 500 lejes közönségdíjat, amelyet elektronikai eszközökre költhet. Július 6-án eredményhirdetés, ahol a közönségdíjas mellett a legjobb történettel rendelkező kép is nyer szintén 500 lejes utalványt. A projekt megvalósult a Magyar kormány támogatásával. (