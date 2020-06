Nekifutott az érettséginek a PNL Vrancea megyei, 42 éves alelnöke

A Nemzeti Liberális Párt Vrancea megyei alelnöke úgy döntött, hogy megpróbál leérettségizni. Daniel Moroșanu 42 éves, és annak rendje és módja szerint meg is jelent hétfő reggel a román nyelv és irodalom próbáján az 500 diák között.



A hírről az Adevărul számol be. Moroșanu még a kilencvenes években fejezte be a szakiskolát, autószerelőnek tanult, két évvel ezelőtt aztán az elméleti líceumot is elvégezte esti tagozaton.





Azt mondja, nem voltak a tételek se túl nehezek, se túl könnyűek. Ebben az általunk megszólaltatott kézdivásárhelyi romántanár is egyetértett a hétfői nap folyamán, tehát rögtön nem mond hülyeséget a politikus. A politikusnak még hátravan a történelem és a földrajz vizsga, aztán menne egyetemre is. Legalábbis a lapnak ezt mesélte.



Jó politikus tényleg holtig tanul, ugyanis Moroșanunak már nemcsak autószerelői és elméleti tanulmányai vannak, hanem egy erdésziskolát is elvégzett. Csakhogy ahhoz, hogy fontosabb közfunkciót elláson, kell neki az érettségi. Már amennyiben nem lesz polgármester, ugyanis 2016-ban nekifutott, hogy Vidra település vezetését megszerezze, de nem sikerült, csak községi tanácsos lett belőle.



Moroșanu 2017 óta a PNL Vrancea megyei alelnöke. Állítólag nagyon jóban van Ion Ștefan fejlesztési miniszterrel, akinek egy jó ideig személyi sofőrként dolgozott. (hírszerk)

