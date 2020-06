A WHO az idei évre már több százmillió adag oltást remél

Úgy számol az Egészségügyi Világszervezet, hogy a jövő év végéig akár 2 milliárd vakcina is elkészülhet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több száz millió adag koronavírus elleni vakcina előállításában reménykedik idén, és további kétmilliárd legyártásában 2021 végéig – közölte csütörtökön Szumija Szvaminatan, a WHO egyik vezető tudományos munkatársa.



Szvaminatan ugyanakkor ezt a nagyratörő célkitűzést nagyon feltételesnek nevezte, hiszen eddig még nem sikerült működő oltóanyagot előállítani.



A szakértő szerint a WHO jelenleg azt vizsgálja, hogy az oltóanyag kifejlesztését és jóváhagyását követően kik élveznek majd a szétosztásánál elsőbbséget. Mint mondta, az idősek és a különböző betegségek miatt rizikócsoportba tartozók mellett elsősorban a magas fertőzési kockázatú helyeken – kórházakban, börtönökben, illetve idősotthonokban – élőknek és dolgozóknak kell elsőbbséget biztosítani.



A vakcinafejlesztés bonyolult feladat, amely sok bizonytalansággal jár. A jó hír az, hogy többfajta vakcina és kiindulópont van, így, ha az első vagy a második kudarcot is vall, attól még nem szabad felhagyni a reménnyel és a küzdelemmel – tette hozzá.



Mintegy tíz lehetséges vakcina klinikai tesztje zajlik jelenleg abban a reményben, hogy néhány hónapon belül már rendelkezésre állhat a koronavírus elleni oltóanyag. Egyes országok már elkezdtek megállapodásokat kötni a gyógyszeripari cégekkel még mielőtt bebizonyosodott volna, hogy az általuk fejlesztett vakcinák egyáltalán működnek-e – mondta.



Szvaminatan beszélt arról is, hogy az eddig begyűjtött genetikai adatok arra engednek következtetni, hogy a koronavírus még nem mutálódott olyan mértékben, hogy az általa okozott betegség súlyossága megváltozott volna.



A héten a gyógyszerfronton sikerült eredményt elérni. Tudományos áttörésként értékelte kedden a dexametazon nevű gyógyszerről szóló brit bejelentést a WHO. A dexametazon az egyik vizsgált szer volt abban az Oxfordi Egyetemen zajló nagyszabású kísérletsorozatban, amelyben azt próbálták kideríteni, hogy van-e olyan, más betegségeknél már alkalmazott hatóanyag, amely – akár más szerekkel vagy kezelésekkel kombinálva –, hatékony lehet a koronavírus ellen. (mti/hvg)

