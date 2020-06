Heves esőzések várhatók csütörtök estig Erdélyben és Székelyföldön is

Csütörtökön 23 óráig érvényes narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) felhőszakadás veszélye miatt 27 megyére. 25 megyére és a fővárosra sárga viharriasztás van érvényben péntek reggelig.



Az előrejelzések szerint csütörtök déltől 23 óráig a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban, Erdélyben, valamint a hegyvidéki térségekben felhőszakadásokra kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 40, helyenként akár az 50-80 litert is négyzetméterenként. Emellett megerősödik a szél, villámlás, jégeső is várható.



A narancssárga riasztás a következő megyékre vonatkozik: Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Beszterce-Naszód, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben, Fehér és Hunyad, valamint Suceava, Neamţ, Bákó, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj és Mehedinţi megye egy része.



Ugyanakkor péntek reggel 10 óráig sárga viharriasztás érvényes az ország nagy részére. A fokozott légköri instabilitás miatt gyakori villámlásokra, záporokra, jégesőre kell számítani. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20-25, elszórtan a 40-50 litert négyzetméterenként.



Az érintett megyék: Tulcea, Konstanca, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj megye és Bukarest, valamint Suceava, Neamţ, Bákó, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj és Mehedinţi megye egy része.



Az ANM megjegyzi még, hogy a fokozott légköri instabilitás jövő hét elején is kitart az ország nagy részén.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!