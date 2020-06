Megnyílik a szovátai Medve-tavi strand

Pénteken, június 19-én, 10 órakor kezdetét veszi a strandszezon a Medve-tónál. A szovátai Ensana szállodák által üzemeltetett Medve-tavi strand belépőinek ára nem változott, felnőttek számára 30 lej, a gyerek- és nyugdíjas jegy 25 lej.



A megváltozott egészségügyi körülményekhez és a hatósági rendelkezésekhez igazodva a strand területén különleges elővigyázatossági óvintézkedéseket vezettek be, amelyek a társadalmi távolságtartást szolgálják.



Június 19-én a szovátai Ensana szállodák is - korlátozott szolgáltatások mellett ugyan, de - újranyílnak. Az Ensana szállodák vendégei számára a Medve-tavi strandbelépés díjmentes - áll a szállodacsoport közleményében. (hírszerk)



Kiemelt fotó: Sudika - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

