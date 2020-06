Ismét hősként ünnepelnek egy román férfit Nagy-Britanniában

Hősként ünneplik a nagy-Britanniai lapok a 26 éves romániai Remus Leftert, aki sofőrként dolgozik már évek óta Oxfordban.



Június 15-én este a férfi Wytham Streeten található lakása mellett kigyulladt egy szomszéd apartman. A fiatal férfi nem sokat teketóriázott, és egy szál rövid nadrágban rohant be a lángok közé, hogy kimentse az ott lakó idő szomszédját.



A hős román a mentés után sem állt le, egy másik szomszédtól kölcsön kapott tűzoltókészülékkel próbálta megfékezni a lángokat, viszont az már nem sikerült neki.



A lángokat végül a kiérkező tűzoltók oltották el, akik gratuláltak Lefter hősies helytállásáért, a szomszédjai pedig eljuttatták a történetet a lapokhoz.



Nem ő az első román férfi, akit hősként ünnepelnek az angol lapok. Korábban Florin Morariu, a jászvásári származású pék is címoldalra került azt követően, hogy 2017 nyarán a londoni késeléses terrortámadás során egy ládával leütötte az egyik támadót, majd 20 embert bújtatott el abban a péküzletben, ahol dolgozott. A péket később Theresa May volt brit miniszterelnök javaslatára II. Erzsébet angol királynő kitüntetésben részesítette. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!