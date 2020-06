Kirepültek a virágládából a vörös vércsék

Nemrég számoltunk be arról a pécsi vörös vércse párról, amely idén tavasszal beköltözött Pórszász Áron fotográfus-fotóriporter erkélyére, és a virágládájukban kiköltöttek 5 fiókát. A nem mindennapi eseményt pedig megörökítette Pórszász. A képeket megosztotta a Facebookon, a Transindexnek pedig elmesélte a sztorit, amely teljes terjedelemben itt érhető el.



Mivel valószínűleg közületek sokan szívükön viselitek a vércsék sorsát, vagy legalábbis érdekel, mi történik velük, ezért gondoltuk, megírjuk:



kirepültek!



A fotós azóta is rendszeresen dokumentálja a madarak sorsát az oldalán. Előbb még csak az erkélyt vették birtokba, azon gyakoroltak, majd tegnap már arról számolt be, hogy többségük már kirepült.



Előtte még egy rövid videó korábbról, hogy élelmet kapnak:







Majd jöjjön néhány fotó:





Előbb még csak a virágládát hagyták el, június 7-én készült a kép. (fotó: Pórszász Áron)

Majd lassan birtokba vették az egész erkélyt. (Fotó: Pórszász Balázs)

És végül tegnap kirepültek, az utolsó kettő látható a képen, amelyik még nem merte megtenni a nagyon lépést - vagyis szárnycsapást. (fotó: Pórszász Áron)