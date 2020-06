Profin rabolták ki a szervezett bűnözési osztály székházát, de nagyon amatőr módon buktak le

Egy bűnbanda pénteken éjjel könnyűszerrel rabolta ki a rendőrség szervezett bűnözési osztályának (BCCO) székházát Bukarestben. A betörőknek a székházat őrző éjjeliőr sem állt az útjukba, igaz nem is állhatott, mert aludt.



A besurranó tolvajok az épületbe érve betörték az irodák ajtajait, ahonnan különböző elektronikus eszközöket csaptak a hónuk alá, köztük egy televíziót és egy ütvefúrót is.



A sikeres rablás után a betörök távozása is sikeresen alakult, mivel a biztonsági őr még mindig az igazak álmát aludta. Mikor az őr felébredt, egyből észrevette a betörés nyomait és értesítette a kollégákat a történtekről.



Amíg a nyomozók a biztonsági kamerák felvételeit elemezték, addig érkezett egy bejelentés, hogy a Rahova negyedben található Mărgeanului utcában verekedés tört ki egy társaság tagjai között. A kiérkező hatóságok véget vetettek a csetepaténak, ezt követően pedig eléggé hamar leesett nekik, hogy pont azok balhéztak, akik kirabolták a szervezett bűnözési osztály székházát.



Mint később kiderült, a betörök azért kaptak össze, mert nem tudták a zsákmányt "becsületesen" elosztani egymás között. (gandul.ro/hírszerk.)

