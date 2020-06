Az Európai Bizottság honlapot hozott létre azok számára, akik az Unión belül utaznának

Az Európai Bizottság (EB) egy Re-Open EU című platformot indított hétfőn azok tájékoztatására, akik az Európai Unión (EU) belül utaznának.



Ez a platform valós idejű információkat szolgáltat a határokról, valamint a közlekedési és turisztikai szolgáltatások elérhetőségéről a tagállamokban. Ugyanott a tagállamok által biztosított gyakorlati információkat is meg lehet találni az utazási korlátozásokról, a közegészségügyi és biztonsági intézkedésekről, a fizikai távolságtartásról és a maszkok viseléséről, így az európaiak képesek lesznek megtervezni nyári vakációjukat és hosszabb kirándulásaikat - állítják a kezdeményezők.



'A Re-Open EU érdekes lehet a településeknek, az étterem és a kisebb szállodatulajdonosoknak is, mert lehetőségük lesz arra, hogy tanuljanak a mások által kidolgozott innovatív megoldásokból" - jelentette ki az EB belső piacért felelős biztosa, Thierry Breton.



Az okostelefonra is optimalizált, mind a 24 hivatalos nyelven elérhető, interaktív térképet is tartalmazó platform naprakész információkat közöl minden tagállammal kapcsolatban.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!