Hétfőtől ismét lehet majd lottózni, természetesen biztonsági előírások mellett

Június 15-étől, hétfőtől fokozatosan újranyitnak a Román Lottótásaság irodái, az első sorshúzásokra pedig 2020. június 21-én kerül sor, idézi a társaság közleményét az Agerpres hírügynökség.



A lottóirodák újranyitásával a társaság újrakezdi a nyeremények kifizetését is, amelyet 2020. március 25-én felfüggesztett, áll a közleményben.



A társaság rámutat ugyanakkor, hogy a lottóirodákban minden, a hatóságok által a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedést betartanak, így az állampolgárok biztonságos körülmények között vásárolhatják meg a szelvényeket.



Az irodákban védőplexit helyeznek el, és arcvédő plexit és maszkot biztosítanak az alkalmazottaknak, a várakozási helyet padlómatricával jelölik ki, és fertőtlenítőszert bocsátanak a lottózni kívánó állampolgárok rendelkezésére. Az irodákat naponta fertőtlenítik.



A közlemény értelmében a lottózókra is hárul néhány felelősség, amit már megszokhattak: az orrot és a szájat takaró védőmaszkot kell viselniük az irodákban, be kell tartaniuk egymástól a biztonsági távolságot, fertőtleníteniük kell a kezüket belépéskor. (agerpres)

