Animációs kisfilmmel népszerűsíti a 2020-as felvételit a Sapientia

Animációs filmben mutatja be a Sapientia EMTE, hogy miért érdemes az egyetem képzéseire jelentkezni - tájékoztatnak közleményben.



A produkció érdekessége, hogy a készítői, Kassay Réka és Buzási Gyopár a Sapientia EMTE Filmművészet, Fotóművészet, Média szakának egykori végzősei, akik talán egy kicsit magukból is kiindulva írták a történetet. Az animációs film a Sapientia EMTE YouTube csatornáján, Facebook oldalán és az Instagram oldalán is elérhető.



„A jelenlegi különleges helyzetben jeleztük és jelezzük a felvételi előtt álló fiataloknak, hogy az egyetem minden karán és oktatási helyszínén elengedtük a felvételi díjait. A felvételi pedig minden esetben online módon fog zajlani, még akkor is, ha egyes szakok esetében nem, vagy nem csak iratkozási dosszién alapuló felvételiről van szó” – mondta Dávid László. A Sapientia EMTE rektora hangsúlyozta két új szak is indul a 2020/2021-es egyetemi tanévben.







„A Marosvásárhelyi Karhoz tartozó Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban az erdőmérnöki szakra, míg a Kolozsvári Karon a táncművészet szakra lehet felvételizni. A már ismert mesteri szakjaink pedig a saját hallgatóink mellett más egyetemek végzettjeit is várják. Egyértelmű, hogy könnyítettünk a felvételi rendszeren. A mérnöki szakok esetében a korábban alkalmazott rendszerhez tértünk vissza, így a jelentkezőknek nem szükséges külön-külön szakokra iratkozni, hanem egy sorrendet felállítva jelezhetik bejutási preferenciáikat” – magyarázta Dávid László.



Hozzátette: hamarosan elérhető lesz az online felvételi platform, amelyet számítógépről, táblagépről és mobiltelefonról is használni lehet. Az egyetem honlapján minden információ megtalálható a képzésekkel, időpontokkal és az online felvételivel kapcsolatosan, amelyre a beiratkozás 2020. július 8-án kezdődik. (közlemény)

