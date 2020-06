Van, ami nem változik: a BBTE és a Bukaresti Egyetem is megőrizte helyezését a QS ranglistáján

Azok után, hogy így felvételi előtt kiderült Times Higher Education éves egyetemrangsora, most a másik nagy egyetemi rangsorkészítő, a Quacquarelli Symonds (QS) is közzétette ranglistáját. Nincs semmi meglepő, a tavalyihoz hasonlóan idén is két felsőoktatási intézmény került az ezres listára: a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, illetve a Bukaresti Egyetem. Mindkét intézményt a tavalyihoz hasonlóan a 801-1000. hely közé sorolták.



A BBTE-t 2012 óta rangsorolja - különböző szempontok szerint - a Quacquarelli Symonds, először még 601+ helyre sorolták, majd fokozatosan került egyre hátrább. 2014-2017 között 701+ helyre, míg 2018 óta 801-1000. közötti helyen szerepel a listán. A Bukaresti Egyetem "története" valamivel változatosabb, 2012-ben szintén 601+ helyen indított, majd 2019-ig a 650-700.,illetve 701-750. körül alakult a hely, azóta viszont stabilan 801-1000. között van.



Az évek során több másik romániai egyetem is szerepelt a listában, így a Temesvári Nyugati Egyetem, a iași-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem és a Bukaresti Műszaki Egyetem, de most már nincsenek a legjobbak között.



Magyarországról összesen 8 egyetem szerepel a nyolcas listán, legelőrébb a Szegedi Tudományegyetemet sorolták (501-510. közé), majd a Debreceni Egyetem (521-530.), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (601-650.), a Pécsi Tudományegyetem (651-700.), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Corvinus Egyetem, Szent István Egyetem és Miskolci Egyetem (utóbbiak mind 801-1000. között) szerepel. A CEU azért nincs a listán, mert az összintézményi listákon követelmény a BA, vagyis az alapfokú képzés is, a CEU pedig nem kínál ilyet. A QS rendszeresen készít úgynevezett tudományterületekre bontott listán, azon viszont szerepel.



A felsőoktatási intézmények idei toplistájának élén nem nagyon történt változás a tavalyihoz képest. A rangsor: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Harvard University, California Institute of Technology (Caltech), University of Oxford, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, University of Cambridge, Imperial College London, University of Chicago, University College London (UCL).



A lista összeállításakor az akadémiai szféra és a munkáltatók reputációját, a tudományos munkák idézettségét, az oktatók és a hallgatók arányát, valamint a külföldi hallgatók és oktatók számát veszették figyelembe. (hírszerk.)

