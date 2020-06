Tizenegy romániai egyetem szerepel a világ legjobbjai között

Tizenegy romániai egyetem szerepel a Times Higher Education legfrissebb, 2020-2021-es tanévre vonatkozó rangsorában, amelyben a világ 2000 egyetemét állították sorrendbe. A tavaly még 13 romániai felsőoktatási intézmény szerepelt a listán, de az idei frissítésre nem fért fel a Kolozsvári Műszaki Egyetem, illetve a Temesvári Műszaki Egyetem.



A következőképpen alakul a romániai lista (zárójelben az abszolút helyezés):



1. Babeș–Bolyai Tudományegyetem van (862.)

2. Bukaresti Műszaki Egyetem (893.)

3. Bukaresti Egyetem (981.)

4. Temesvári Nyugati Egyetem (1186.)

5. Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Bukarest (1198.)

6. Iași-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem (1416.)

7. Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Kolozsvár (1423.)

8. Grigore T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Iași (1564.)

9. Transilvania Egyetem, Brassó (1700.)

10. Gheorghe Asachi Műszaki Egyetem, Iași (1860.)

11. Victor Babeș Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Temesvár (1890.)



Magyarországról 8 felsőoktatási intézmény szerepel a listában:



1. Eötvös Loránd Tudományegyetem (588.)

2. Semmelweis Egyetem (666.)

3. Szegedi Tudományegyetem (667.)

4. Debreceni Egyetem (684.)

5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (898.)

6. Pécsi Tudományegyetem (1052.)

7. Közép-Európai Egyetem (1678.)

8. Pannon Egyetem, Veszprém (1929.)



A lista összeállító szerint a világ legjobb egyetem 2020-2021-es időszakban:



1. Harvard University (Amerikai Egyesült Államok)

2. Massachusetts Institute of Technology (Amerikai Egyesült Államok)

3. Stanford University (Amerikai Egyesült Államok)

4. University of Cambridge (Egyesült Királyság)

5. University of Oxford (Egyesült Királyság)



A lista összeállítói négy szempontot vettek figyelembe a rangsor kialakításakor: az oktatás minőségét (jelentős tudományos eredményeket elérők alumnik száma alapján), a végzettek foglalkoztatottsága (a jelentős nagyvállalatoknál vezető pozíciót betöltő végzettek száma alapján), a tantestület minősége (jelentős tudományos eredményeket elérő oktatók száma alapján), illetve a kutatási teljesítmény (a tanulmányok száma, a legjobb szaklapokban megjelent tanulmányok száma, a befolyásos szaklapokban megjelent tanulmányok száma, illetve az idézettség alapján). (hotnews/hírszerk.)

