Megkergette egy kutya, kútba esett, majd 6 nap múlva kimentették

Hat nap után mentettek ki egy kútba esett brit férfit Balin. A 29 éves Jacob Robertset a szigeten egy kutya kergette meg Pecatu település közelében, és menekülés közben egy négy méter mély, szinte teljesen kiszáradt kútba zuhant.



A férfi lába az eséstől eltört, és ezért nem tudott kimászni. A kútban szerencsére volt egy kis víz, ez tartotta életben.



A férfi kiabálását egy helybeli hallotta meg, aki a környéken kereste az ott legelésző tehenét. Ő értesítette a hatóságokat is.



"Soványnak látszott és megsérült" - mondta el a helyi rendőrfőnök a szombaton megtalált britről, akit hárman emeltek ki hordágyon a kútból.



Robertset a közeli kórházba szállították. A mentésről készült képeket az Instagramon is megosztották.



A BBC News beszámolója szerint nem derült ki, hogy a brit férfi turista volt-e vagy Balin él.



Az indonéz sziget, amelynek nagy az idegenforgalma, hónapok óta zárva van a koronavírus-járvány miatt. Mostanában kezdik óvatosan lazítani a karanténszabályokat. (mti)



Nyitókép: AFP



