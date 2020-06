Újraindítja a Magyarok Kenyere programot a Kolozs Megyei Gazdák Egyesülete (KMGE) Kolozs megyében. A projekttel a rászoruló családokon segítene az egyesület. A részletekről Bakó Alpárt, az egyesület elnökét kérdeztük.





„A 2020-as év mindannyiunkat kemény megpróbáltatások elé állított. Kezdve az egészségügyi helyzettől, át a mezőgazdaságban a víz hiányáig, mind ezek arra mutatnak rá hogy össze kell tartanunk, mert csak úgy tudjuk átvészelni ezeket az időket. Úgy ahogyan 100 éve tesszük, amióta valakik papíron újra rajzolták a határokat. Ebből a meggondolásból újra szeretnénk indítani Kolozs megyében a Magyarok Kenyere programot” – mondta el az elnök.Hozzátette a projekt célja, hogy a gazdák, ha egy keveset is adományozzanak terményeikből a rászorulók javára. „A begyűjtött terményeket megőröljük és olyan Kolozs megyei magyar intézményeknek osszuk szét, akik főleg rászoruló gyerekeknek segítenek. A kezdeményezésünkhöz egy partner malmot is kaptunk, ahol bevállalták, hogy az összegyűjtött búzát és kukoricát megőrölik és liszt formájában visszaadják nekünk, hogy eljuttathassuk azoknak akiknek segítségre van szükségük” – ismertette a részleteket a KMGE elnöke.A programmal a segítség mellett, azt szeretné elérni az egyesület, hogy minél több gazda kivegye a részét a kezdeményezésből, amely Magyarországon már évek óta bejáratott módja a rászorulók segítésének. „A Kolozsvári Magyar Főkonzulátussal már egyeztettünk és biztosítottak afelől, hogy amennyiben lehetőségük van ők is segítenek, abban, hogy a célunkat sikerre vigyük. Ezúton kérem a gazdákat hogy csatlakozzanak a programhoz és amennyiben lehet segítsenek adományaikkal” – hívta fel a figyelmet Bakó Alpár.További információkért keressék fel az egyesület Facebook oldalát, hívják a 0740-883 549-es telefonszámot, vagy kérjenek segítséget a kmgeoffice@yahoo.com email címen. (