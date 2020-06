Erdélystat: még nem látszanak az első negyedév népmozgalmi adataiban a járvány hatásai

A megyei statisztikai hivatalok 2020. január–márciusi összesített előzetes adatai szerint a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is számottevő csökkenést mutat Erdélyben 2019 első negyedévéhez viszonyítva, közölte erre vonatkozó statisztikai elemzésében az Erdélystat.ro.



Az elemzés szerint az április–májusban tetőző koronavírus-járvány esetleges következményei ezekben az adatokban még nem szerepelhetnek, mivel a járvány csak március végén érte el Erdélyt (az első haláleset március 23-án történt). Ugyanakkor a most közölt adatok begyűjtése már a szükségállapot alatt folyt, amikor a népmozgalmi adatokat rögzítő anyakönyvi, egészségügyi statisztikai ellátórendszer különleges körülmények között működött. Ezért különösen indokolt hangsúlyozni, hogy előzetes adatokról van szó, amelyeknek a jövőben komolyabb mértékű utólagos javítására kerülhet majd sor.



Erdélyben



Az Erdélystat által készített összesítés szerint 2020 első negyedévében 4,1%-al csökkent a születések száma az előző év azonos időszakához képest. Mindössze 14 233 gyermek jött a világra, ami 609 fővel kevesebb az előző évinél. Az előzetes adatok szerint hasonló (4%-os) arányban csökkent a halálozások száma is,



2020. január–március között 21 776 halálesetet regisztráltak, 915-tel kevesebbet, mint 2019 azonos periódusában. A koronavírus kapcsán márciusban 50 erdélyi halálesetet jelentettek, ez a szám arányában elhanyagolható az összhalálozáshoz viszonyítva.



Márciusig összességében Erdélyben a születések és a halálozások különbségéből adódó népességfogyás 7543 fő volt, a népességfogyás tempója 3,9%-kal mérséklődött a tavalyi adatokhoz képest. Az elemzett időszakban 5020 házasság köttetett, ami 8,6%-kal (473 házasságkötéssel) alacsonyabb, mint 2019 azonos időszakában.



Székelyföldön



A tavalyi pozitív trendekhez képest jelentősen, mintegy 11,4%-kal csökkent Székelyföldön a születések száma, 144 gyermekkel kevesebb születését jelentették a statisztikai hivatalok az idén január és március között. Ugyanakkor halálesetet is kevesebbet regisztráltak (1617-et), mint 2019 hasonló periódusában, összesen 126-tal kevesebben hunytak el. Így a népességfogyás abszolút értékében (495 fő), hasonló az egy évvel korábbi adathoz (477 fő). A házasságkötést tekintve 11,6%-os csökkenés mutatkozik, mindössze csak 349 pár mondta ki a boldogító igent az első negyedévben Székelyföldön.



Partiumban



A Bihar, Szatmár, Szilágy megyéből összesített Partium régióban 2020 első negyedévében 2401 gyermek született, 77 gyermekkel kevesebb az előző év azonos időszakához képest, ez átlag alatti, 3,1%-os visszaesés. A halálozás mértékét tekintve 4,4%-os (177 fős) csökkenést figyelhetünk meg. A születések és a halálozások különbségéből adódó népességfogyás 1461 fő volt, ami lényegében csak 100 fővel kevesebb az előző év azonos időszakához képest. A házasodási kedvet tekintve a partiumi régióban 9,4%-os csökkenést figyelhető meg, ami 809 házasságot jelent, 84-gyel kevesebbet a tavalyinál.



Közép-Erdélyben



A Kolozs és Maros megyéből álló Közép-Erdély régiójában 2809 gyermek jött a világra, ami alig 1%-kal marad el az előző évi adatokhoz viszonyítva. A halálozások számát tekintve (3996 eset) 4,6%-os csökkenést figyelhetünk meg, ami összesen 194 halottal kevesebb az előző éves adatokhoz viszonyítva. Közép-Erdélyben így népességfogyás a tempója mintegy 12,3%-kal csökkent: míg 2019 ezen időszakában 1354 fő volt, addig 2020. január–március között 1187 főt jelentett. A házasságkötések száma itt kisebb, 2,8%-os visszaesést mutat. (közlemény)

