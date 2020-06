Több mint tízezer I. világháborús és régi erdélyi fotót találhatsz az OSZK új fényképtárában

Fotótér néven új tartalomszolgáltatást indít az Országos Széchényi Könyvtár 2020. június 4-én.



Az első két gyűjtemény, amelyet a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából közzétettek, összesen tízezer képből áll, és az első világháború, valamint a Trianon utáni Erdély fotográfiáit tartalmazza.







Az adatbázis a könyvtár fejlesztésében, az Országos Könyvtári Platform projekt keretében készült el. A képek a nemzeti bibliotéka közel hatszázezer dokumentumot őrző Fényképtárából származnak. Arra törekedtek, hogy minden gyűjteményrész legizgalmasabb, legjobb képeinek reprezentatív válogatását szolgáltassák, és támpontokat adjanak a további kereséshez. Egyes különleges, forrásértékű gyűjteményrészeiket teljes körűen digitalizálják. Ilyen az első világháborús kollekció és a Szabó Dénes (1907–1982) képeiből készült erdélyi galéria is.







Az Országos Széchényi Könyvtár (akkor még mint a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára) 1914 augusztusától gyűjtötte az első világháború képeit, törekedve arra, hogy minél szélesebb körből merítsen.



Neves fotográfusok – Müllner János (1870–1925), Balogh Rudolf (1879–1944) és Erdélyi Mór (1866–1934) –, valamint amatőr fényképészek művei egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben.



A felvételek többsége nagyítás, de akad köztük üveglemez és diakép is. A képek jelentős hányada a katonák mindennapjait ábrázolja, a tábori élet mozzanatait, a frontra és a frontok közötti vonulásokat, a táborok létesítését, a harcokat és azok drámai következményeit: a temetőket, a kórházakat, a hadirokkantakat.



Nem hiányoznak a gyűjteményből a hátország lakóinak mindennapjai sem: a szegénység, a pusztítás és a nélkülözés képei, de találhatunk felvételeket a gyermekek és a katonák kapcsolatáról, a nők szerepvállalásáról a kórházakban és a hátországban, és természetesen a háborús propaganda dokumentumait is.



Szabó Dénes életművéből több mint háromezer üveg- és cellulóznegatív került a nemzeti könyvtár birtokába. A fényképeket a kolozsvári Fotofilm cég munkatársaként készítette, döntő részük városkép és tájkép, amelyek a cég képeslapkiadói tevékenységéhez kapcsolódnak.



A már feliratozott, sokszorosításra előkészített képeslapnegatívok az 1930-as és az 1940-es évek erdélyi falvait, városait, fontosabb épületeit, fürdőit ábrázolják, érzékeltetik a táj természeti szépségeit.



A gyűjtemény értékes részei a népviseletet dokumentáló sorozatok, a falusi és a városi életképek, családi, társadalmi események felvételei, amelyekből kibontakozik a két világháború közötti erdélyi hétköznapok hangulata. Az adatbázisban a teljes hagyatékot közzétették, ezért a galériában helyet kapott Szabó Dénes kárpátaljai és berlini sorozata is.



Az adatbázis fejlesztése nem zárult le, a szerkezetet a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan finomítani fogják. Céljuk egy gazdag, könnyen kezelhető, felhasználóbarát adatszerkezet kialakítása. Terveink között szerepel a Fényképtár további gyűjteményeinek közzététele is.



Reményeik szerint az adatbázis segítséget nyújt az online nem elérhető, csak helyben, az OSZK épületében kutatható fényképek hozzáférhetővé tételében is.



A felhasználókat arra kéri, hogyha felismeri a képeken szereplő helyszíneket, szereplőket, segítsen a szerkesztőknek pontosítani a képek leírását. (közlemény/hírszerk.)



