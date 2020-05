Erdélystat: a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezeti az erdélyi középiskolai rangsort

Közzétette az Erdélystat a 2019-es érettségi vizsgák alapján készült középiskolai rangsort.



A magyarul tanulók eredményeit figyelembe véve a legjobban teljesítő négy iskola a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a zilahi Silvania Főgimnázium, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium, ezekben a líceumokban minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, illetve az összesített médiájuk 8-as feletti volt.



Mindeddig nem készült olyan középiskolai rangsor, amely az erdélyi magyar oktatási hálózat egészére fókuszálna és kimondottan a magyarul vizsgázók eredményeit venné figyelembe. Az országos rangsorok, amilyen például az admitereliceu.ro, nem tesznek különbséget tannyelv szerint.



Ebben a toplistában a magyar osztályokkal (is) rendelkező első öt helyezett a zilahi Silvania Főgimnázium (60. hely), marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium (73. hely), a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium (109. hely), a kolozsvári Onisifor Ghibu Elméleti Líceum (136. hely), illetve a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum (138. hely) volt 2019-ben. A romániai toplista egyaránt figyelembe veszi a líceumi felvételit, az érettségi eredményeket (csak a nyári szesszióét), illetve az olimpiászokon elért teljesítményeket.



Az Erdélystat rangsora kizárólag az érettségi teljesítmények alapján készült, viszont újdonsága, hogy a nyári és az őszi vizsgaidőszak összesített eredményeivel számol. A sorrend csak az aktuális évfolyam (azaz a 2018/2019-es tanév), nappali tagozatos, magyarul tanuló diákjaira vonatkozik, összesen 114 középiskola 5391 magyar tanulójára. Közülük 3560 diák csak a nyári vizsgaidőszakban vett részt, 1560 diák nyáron és ősszel is próbálkozott, illetve 271 diák csak az őszi pótérettségire jelentkezett. A beiratkozók közül 3917 diák szerzett oklevelet 2019-ben, így az összesített sikerességi ráta 73%-os volt.



A rangsorok elkészültek oktatási profilok szerint is. A matematika-informatika osztályok közül az első három helyezést a brassói Áprily Lajos Főgimnázium, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, illetve a szintén kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum érte el a 2019-es összesített sikerességi arányok alapján. A filológia profil legjobb három iskolája a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, illetve a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium. A természettudományi osztályok esetében a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum, illetve a zilahi Silvania Főgimnázium vezeti a rangsort. A társadalomtudományi profilok első három helyezettje a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium és Mikes Kelemen Elméleti Líceum.



A szaklíceumok esetében három kategória szerint tekinthetők meg a rangsorok. A szolgáltatások szakon belül a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola, illetve a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum ért el kiemelkedő teljesítményt.



A műszaki képzésben csupán két iskolában haladta meg a 70%-ot a sikerességi arány, éspedig a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban, illetve a marosvásárhelyi Elektromaros Technológiai Líceumban. A természeti erőforrások és környezetvédelem szakokat működtető magyar líceumok közül egyedül a baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum ért el 70%-os sikerességi rátát. (közlemény)

