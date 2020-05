Megnyílik a zernyesti medvepark, de nem csak a medvéktől lesz ajánlott távolságot tartanunk

Június 2-án újra megnyitja kapuit a turisták előtt a zernyesti medverezervátum, a fizikai távolságtartás szabályainak tiszteletben tartásával (a fizikai távolságtartást a medvéktől is ajánlott betartani szerk.megj.). Egy hete már a Bodzavámon található bölényrezervátum is látogatható.



A zernyesti medvepark Facebook-oldalán közölte, hogy június másodikától ismét megtekinthetők a rezervátumban élő medvék, de a járványügyi óvintézkedésekre való tekintettel csak naponta három időpontban - reggel 9-kor, 10-kor és 11-kor - lehet majd belépni a park területére, egyszerre maximum 20 személynek (az idegenvezetőn kívül).







A létesítmény által működtetett ajándékboltba egyszerre csak egy család, vagy egy, ugyanazon járművön érkezett csoport tagjai léphetnek be, az ismeretterjesztő filmet pedig ezentúl nem beltéri, hanem kültéri nézőtérről lehet követni.



A látogatók csak külterületen sétálhatnak, a kötelező fizikai távolság betartásával.



A park vezetősége azt javasolja a turistáknak, hogy előre, on-line vásároljanak jegyet, elkerülve ezzel a sorbanállást, illetve annak veszélyét, hogy a helyszínre érkezve nem nyernek bebocsátást.



A bodzavámi bölényrezervátumot május 16-án nyitották meg. Itt a turisták négy, a szükségállapot ideje alatt született bölényborjút is megcsodálhatnak. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!