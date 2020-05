Sikeresen lezajlott az első online Reál- és Humántudományi ETDK

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rendhagyó módon, online szervezte meg a XXIII. Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát.



A konferencia keretén belül a jelentkezők a Microsoft Teams felületen 120 dolgozatot mutattak be 167 témavezető irányításával, 16 szekcióban. Az online elérhetőség szép számú közönséget vonzott: a megnyitó előadást több mint 3000, az eredményhirdetést 2800 érdeklődő követte.



A konferencia a tudományos eredmények mellett további tanulságokkal is szolgált. Dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese záró gondolataiban kiemelte, hogy bár a személyes találkozás nyilvánvalóan hiányérzetet keltett, mégiscsak előnyként könyvelhető el, hogy ilyen módon azok az érdeklődők is bekapcsolódhattak, akik nem tartózkodnak Kolozsváron. Emellett könnyebb volt több szekció tevékenységébe is betekinteni.



A rektorhelyettes jelezte: ezen tapasztalatokra építve a szervezők a jövőben igyekeznek online is elérhetővé tenni az előadásokat.

A szervezők nevében Both Orsolya, az ETDK stratégiai koordinátora köszöntötte a résztvevőket, és jelezte, hogy az ETDK idén egy második körrel is kiegészül, amelyre 2020 őszén kerül sor – remélhetőleg immár személyes találkozás formájában.



Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 59 hallgató nyert részvételi jogot.



Gratulálunk a szervezőknek kitartó, fáradságot nem kímélő munkájukhoz, a résztvevőknek köszönjük, hogy minőségi, igényes bemutatóikkal egy sikeres konferencia valósulhatott meg a jelenlegi különleges helyzetben! (közlemény)

