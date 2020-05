Ilyen lesz a sepsiszentgyörgyi főtér a felújítása után

Hat hónap múlva befejezik Sepsiszentgyörgy Főterének több éve húzódó térrendezése, a megyeháza előtti részt multifunkcionális térré alakítják át. A közel 3 millió lej értékű beruházás megkezdésre jövő hét elején adják ki az utasítást - tájékoztat az önkormányzat.





„Most már semmi jogi akadálya nincs annak, hogy a munkálatok elinduljanak, a közbeszerzésen jelentkező is volt, szerződést is tudunk kötni, építkezési engedélyt is tudunk kiadni és munkakezdési parancsot is. Az a célunk, hogy ez a kis tér integrálva legyen a park és az eddig elkészült Főtér képébe” – mondta, Sepsiszentgyörgy polgármestere.A munkálat áfa nélküli értéke 2 millió 74 ezer lej és hat hónap áll a kivitelező rendelkezésére a befejezésig.Az önkormányzat eredeti, 2015 tavaszán bemutatott elképzelésében az Erzsébet parkot bővítették volna tovább úgy, hogy a megyeháza előtti térre egy sárkányt formázó füves dombot terveztek. Az illetékesek szerint az a térrendezés a XIX. század hangulatát idézte volna meg. Ennek a kivitelezését azonban jogi úton megakadályozták, ezért új tervet kellett készíteni.A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumának azt állította, hogy a Sárkánydomb elhelyezésének az a fő célja, hogy megakadályozza a rálátást a Mihály Vitéz szoborcsoportra és hogy ez a kezdeményezés a nagy román szimbólum ellen született.korábbi Kovászna megyei prefektus végül arra hivatkozva kérte a területrendezései terv visszavonását, hogy annak elfogadása előtt az önkormányzat nem kért engedélyt a védelmi és a belügyminisztériumtól és a SRI-től. A bíróság pedig 2016 januárjában helyt adott a prefektus kifogásának. Az önkormányzat pedig hiába próbált kitartani az elképzelése mellett, végül újra kellett tervezni a főtérnek a megyeháza előtti részét.A megyei tanács előtti teret, ahol télen korcsolyapálya, tavaly nyáron pedig valódi homokozó működött, hat hónap múlva egy lépcsős placcként kell elképzelni. A helyszínt úgy alakítják ki, hogy teret adhasson a nagyobb rendezvények színpadainak, de a téli nyitott korcsolyapálya is a helyszínen tudjon működni. Tavasztól őszig mozgatható bútorzatot helyeznek el, remélve, hogy minél többen belakják majd az árnyékot nyújtó kis teret.