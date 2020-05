Internetről leste le a francia polgármester, hogy miként nyithatná újra biztonságosan a strandokat

Egy dél-franciaországi település helyi tanácsa rájött, hogyan nyithatná újra a településhez közeli strandokat, úgy, hogy az emberek biztosan betartsák a társadalmi távolságtartás szabályait, írja a Le Figaro.





À La Grande-Motte, ce couple de Montpelliérains, premiers utilisateurs de la plage statique, une première en France. #Covid_19 #plagestatique pic.twitter.com/Bih7jRCZkH — Midi Libre (@Midilibre) May 21, 2020

#plagestatique à La Grande-Motte, les 66 emplacements pour 250 personnes se remplissent : la plage serviette affiche complet. Les chanceux ont réservé. pic.twitter.com/4JCcJvqZZi — Midi Libre (@Midilibre) May 21, 2020

A La Grande-Motte településen élőknek még azelőtt kell jelezniük, hogy strandolni akarnak, hogy kimennének a partra, ezt pedig online meg is tehetik, ahol lefoglalhatnak maguknak egy elkerített részt a parton. Az ötletetpolgármester engedélyeztette a prefektusi hivatalnál.A település kasszájából 20 ezer eurót költöttek a polgármester ötletének megvalósítására, aki bevallotta, hogy az internetről inspirálódva jutott eszébe az ötlet.Franciaország nyugati részén egyébként három településen is be kellett zárni a strandokat, mivel a látogatók civilizálatlanan módon viselkedtek, és veszélyeztették egymás egészségét.Damgan, Billiers és Erdeven települések polgármesterei arra biztatják a környék polgármestereit, hogy ők is zárják be a strandokat, mivel náluk az elmúlt héten a strandolni vágyók magasról tettek a védekezési szabályokra.