4000 euró gyűlt össze a bethlenszentmiklósi unitárus templom felújítására

19660,88 lej gyűlt össze a bethlenszentmiklósi Jövőnk a Szórványban Egyesület adománygyűjtő kampánya során, amely azt követően indult, hogy tavaly október 2-án porig égett a település 15. században épített unitárius templomának toronysüvege. A tűzvész nemcsak a gerendázatot emésztette fel, hanem a torony fából készített hagyományos borítását is, elrepedt a templom 1631-ben öntött nagyharangja, valamint a templom falszerkezete is megrongálódott - tájékoztat az egyesület közleménye.



Az egyesület az adományokat kizárólag a templom felújítására gyűjtötte, ezzel a megkötéssel bocsátotta a helyi egyházközösség rendelkezésére. Az adakozók között egyaránt találhatók magánszemélyek és jogi szervezetek, akik felajánlásukkal azt bizonyítják, hogy a bethlenszentmiklósi közösségnek számos támogatója, barátja van országszerte és a nagyvilágban.



Az „A kategóriás” műemléktemplom felmérése jelenleg is zajlik. A járványhelyzet tovább lassította ezt a folyamatot, így a Magyar Unitárius Egyháznak még nem sikerült felmérnie a teljes templom szakszerű felújítására szükséges összeget.



Az egyesület reményét fejezi ki, hogy az egyháznak mielőbb sikerül elkészíttetnie a szükséges szakértői felméréseket, amelyek alapján tovább lehet lépni a felújítás irányába. Tekintettel arra, hogy A kategóriás műemléképületről van szó, amelynek rendkívül magasak a felújítási költségei, a bethlenszentmiklósi Jövőnk a Szórványban Egyesület továbbra is elkötelezett marad a templomrestaurálás ügye mellett. (közlemény)

